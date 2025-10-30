La Diputación de Cáceres da luz verde a inversiones por valor de 9 millones de euros

CÁCERES, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cáceres ha dado luz verde este jueves, en su sesión ordinaria de octubre, a inversiones y gastos por un importe de unos 9 millones de euros, 5 de los cuales se destinarán al primer pago de la compra del Palacio de Mayoralgo, que la institución provincial ha adquirido a Unicaja por un total de 8 millones.

Estos 5 millones se abonarán en un primer pago a finales de diciembre de 2025 y el segundo, de 3 millones de euros, en enero de 2026. La adquisición de inmueble incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes y con la adquisición se busca mejorar la accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y facilitar las gestiones que demanda la ciudadanía.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales ha señalado que las dependencias de la diputación, en algunos casos, "no reunían las condiciones para la labor de los trabajadores públicos de la casa". Además, el Palacio Provincial, necesita unas reformas importantes en el ámbito de seguridad, de evacuación, hay que cambiar toda la climatización, y también es necesaria la actualización en el servicio de comunicación".

La compra de este inmueble se debe también a la intención de "devolver el patrimonio público a la ciudadanía, a la de Cáceres y de la provincia con un edificio emblemático desde el punto de vista arquitectónico", ha defendido Morales, que ha avanzado que una vez que esté libre el edificio, "los servicios técnicos ya están trabajando para hacerlo de manera compasada, de manera racional y que podamos empezar a usarlo de la forma más útil y mejor posible".

Otro de los puntos aprobados en la sesión plenaria ordinaria del mes de octubre ha sido, en el capítulo de subvenciones nominativas, el destino de más de 2 millones de euros para obras de mejora urbana cultural y social con actuaciones que van desde la mejora de vías públicas hasta equipamientos culturales, deportivos o sociales en 32 municipios cacereños.

Entre los proyectos financiados destacan las mejoras en la residencia de mayores de Jarandilla de la Vera, a lo que se destinan 31.000 euros; reparaciones en la zona de la muralla de Coria, 100.000 euros; reparaciones en la sede de Aidim en Valencia de Alcántara, 152.000 euros; creación de un Espacio Cultural Joven en Casar de Cáceres, 50.000 euros; adecuaciones de caminos rurales en Alía, 40.000 euros o mejora y mantenimiento en alumbrado y mobiliario urbano en Santiago de Alcántara, 18.000 euros.

CENSO DE AMIANTO

También se ha aprobado el Plan Provincial de Elaboración de Censos Municipales de Amianto, una iniciativa impulsada desde el Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica, dotada con una inversión total de 720.000 euros.

El objetivo es ayudar a los municipios menores de 10.000 habitantes, un total de 219 localidades, a identificar, registrar y planificar la retirada del amianto presente en sus edificios e infraestructuras municipales, cumpliendo así las obligaciones establecidas en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio.

Durante la sesión plenaria, la diputada delegada del área, Angélica García Gómez, ha subrayado que este plan "supone un paso decisivo en la protección de la salud pública, la seguridad ambiental y el compromiso de la Diputación con el medio ambiente y la sostenibilidad de nuestros municipios".

Los municipios designados como cabecera de zona son: Jaraíz de la Vera (zona norte), Arroyo de la Luz (zona sur), Moraleja (zona noroeste) y Miajadas (zona este) García Gómez ha destacado que "no se trata solo de cumplir una obligación legal, sino de proteger la salud de la ciudadanía, garantizar entornos seguros y avanzar hacia municipios más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente".

Otro de los asuntos aprobado ha sido la adhesión de la Diputación de Cáceres a la Asociación de Geoparque Unesco de España a fin de gestionar acciones conjuntas de promoción de los Geoparque Mundiales de la Unesco en España. Se trata de dar a conocer los geoparques como destinos diferenciados de turismo sostenible y la realización de actividades en diferentes campos como la difusión social, la cooperación en investigación y conservación del patrimonio geológico o la educación para el desarrollo sostenible entre otros. El convenio está dotado con 29.300 euros.

'EMPRENDER EN MI PUEBLO'

También en materia de colaboración se ha aprobado un convenio de colaboración con la Fundación Ciudadanía, dotado con 250.000 euros para realizar actuaciones encaminadas al desarrollo del emprendimiento rural innovador en la provincia de Cáceres con el proyecto 'Emprender en mi pueblo'.

La portavoz y vicepresidenta Primera, Esther Gutiérrez, ha destacado que con este programa se van a realizar distintos talleres formativos, acompañamiento en el laboratorio de innovación de experiencias para buscar soluciones innovadoras en sectores agroalimentarios, turísticos, digitales. "Todos enfocados en el medio rural, y la creación también de una ventanilla virtual de emprendimiento, valiéndonos, como no podía ser de otra manera en los tiempos en los que estamos, con las herramientas de inteligencia artificial", ha apuntado.

Además, se ha aprobado un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica con una duración de 4 años y un importe total de 850.000 euros, de los cuales el 40% lo aporta la Diputación de Cáceres. Este convenido va destinado a la Red de Circular FAB de la provincia para poner en marcha la Estrategia de Especialización de cada uno de ellos.

"Queremos que cada uno de los centros que se encuentran situados en lugares estratégicos de nuestras comarcas se puedan especializar en función de las necesidades de cada una de esas comarcas o de su modelo productivo. Dentro de este Convenio vamos a reforzar la formación, la innovación tecnológica y a contratar a un coordinador para que lleve a cabo todas estas acciones", ha explicado Gutiérrez.

En el Área de Políticas Sociales se han aprobado subvenciones nominativas por valor de 11.275 euros, concretamente 7.260 euros irán destinados a la realización del Congreso Internacional de Economía Plateada, y 4.015 euros al Ayuntamiento de Guijo de Granadilla para la promoción de empleo de personas con discapacidad.

En materia de subvenciones nominativas a entidades sin ánimo de lucro del Área de Cultura y Deportes se ha dado luz verde a un total de 164.424 euros, entre las que destaca la subvención a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para continuar con los trabajos de Exhumación de la Mina La Paloma, por un total de 105.000 euros.

"La diputación no va a cesar en su empeño, en seguir trabajando por reparar el dolor, garantizar la reparación y, sobre todo, por la justicia fundamental, que es que las familias puedan dar digna sepultura a sus familiares asesinados. Y en ese empeño no vamos a decaer, vamos a seguir", ha subrayado la vicepresidenta.

En material de subvenciones nominativas a entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro para gastos corrientes y de capital se aprueban un total de 133.103 euros, de los que 18.148 euros irán destinaods a la colocación de tótems de información turística de diversos municipios de la provincia.

Finalmente, se ha aprobado la adhesión a la Oficina de Disciplina Urbanística por parte de Cabañas del Castillo, Talayuela, Hervás, Malpartida de Plasencia, Villasbuenas de Gata, Hernán Pérez, Santibáñez el Alto, Rosalejo y Coria.