La Diputación de Cáceres destina 625.000 euros a las mancomunidades para contratar operadores TIC

Diputación de Cáceres destina 625.000 euros para la contratación de operadores TIC's en las mancomunidades

CÁCERES 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a las mancomunidades integrales de la provincia para la contratación de operadores de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Las solicitudes se pueden presentar hasta el próximo 21 de noviembre y la cuantía total de las ayudas asciende a 625.000 euros.

Con estas ayudas, la Diputación de Cáceres pretende contribuir a que las entidades locales de la provincia cuenten con personal técnico en el territorio "que pueda ayudar a implantar, mantener y dar soporte tanto a los servicios y sistemas electrónicos existentes a nivel local como los existentes a nivel provincial, autonómico o estatal", como se indica en las bases.

La ayuda deberá ir destinada a los gastos de personal, retribuciones o a las cuotas de la Seguridad Social de la persona contratada, que deberá estar en posesión de la titulación mínima correspondiente a Formación Profesional de Segundo Grado en Informática, Ciclo Formativo de Grado Medio en Informática o titulación informática superior, equivalentes o superiores.

Además, las contrataciones deberán ser de jornada completa y para un periodo no inferior de doce meses, informa la institución provincial, que ha aumentado la cuantía de estas ayudas para ayudar a la digitalización de la gestión administrativa en los territorios.