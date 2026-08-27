La Diputación de Cáceres envía cisternas a Robledillo, Viandar y Losar de la Vera para garantizar el suministro de agua

Cisterna del Consorcio MásMedio de suministro de agua potable - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha enviado cisternas a las localidades de Robledillo, Viandar y Losar de la Vera para garantizar el suministro de agua potable en estos tres municipios de la comarca de La Vera.

Las lluvias de esta semana están provocando un importante arrastre de cenizas provenientes de los recientes incendios en la zona, que están llegando hasta las captaciones superficiales y los depósitos municipales y afectando temporalmente a la calidad del agua potable para uso humano.

Por ello, y a solicitud de los consistorios de Robledillo, Viandar y Losar de la Vera, el Consorcio MásMedio se encuentra gestionando el envío de cisternas a estas localidades.

En este momento, las vecinas y vecinos de la localidad de Robledillo de la Vera ya pueden disponer de agua potable para consumo humano a partir de la cisterna que se encuentra ubicada frente al edificio del Ayuntamiento. Se espera que a lo largo de esta tarde llegue otra cisterna a Viandar y mañana por la mañana a Losar de la Vera.

Los tres municipios están adheridos al Consorcio, lo que permite activar este servicio de apoyo ante situaciones extraordinarias y atender con rapidez las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Con relación a las tres cisternas enviadas a Nuñomoral (2) y Avellanar (Pinofranqueado) (1), aún se encuentran operativas y ubicadas en los mismos emplazamientos. Este servicio permanecerá activo hasta que se den todas las garantías sobre la calidad del agua suministrada.