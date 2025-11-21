La Diputación de Cáceres expone a municipios del Valle del Alagón su propuesta de refugios climáticos y gestión del agua

El diputado de Fomento de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, participa en una jornada organizada por la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ALAGÓN DEL RÍO (CÁCERES), 21 (EUROPA PRESS)

El diputado de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha expuesto este viernes a los municipios del Valle del Alagón su propueta de refugios climáticos y gestión del agua.

Garacía ha participado en la jornada organizada por la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), titulada 'Adaptación al cambio climático en los pueblos de colonización del Valle del Alagón', donde ha dado a conocer los avances y las líneas prioritarias de la estrategia provincial de resiliencia climática.

En su intervención, ha destacado que el Objetivo Estratégico 03 de la Agenda Provincial impulsa actuaciones concretas y de bajo coste para ayudar a los municipios rurales a enfrentar el calor extremo, la sequía y las emergencias climáticas. Entre ellas está el despliegue de refugios climáticos en colegios y parques, con una inversión acumulada de 229.000 euros, y que ya han demostrado "un impacto inmediato en la salud y la convivencia, especialmente para niños y mayores".

También ha presentado las iniciativas de rehabilitación de arquitectura tradicional, los programas de gestión eficiente del agua y la limpieza de cauces, que cuentan con una inversión de 248.672 euros para prevenir inundaciones y mejorar la capacidad hidráulica de los municipios.

En relación con el Valle del Alagón, García Nicolás ha afirmado que se trata de un territorio prioritario por su especial exposición al calor y por la configuración urbana de los pueblos de colonización, y ha anunciado que la diputación reforzará futuras actuaciones de sombra, gestión hídrica y rehabilitación climática en colaboración con ADESVAL y los ayuntamientos.

"Nuestro objetivo es claro: que los pueblos de la provincia estén mejor preparados para el cambio climático, sin renunciar a su identidad ni a su calidad de vida", ha concluido.