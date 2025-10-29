La Diputación de Cáceres organiza talleres y píldoras formativas sobre cambio climático en los Territorios Unesco - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres, dentro del proyecto Teunesco, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, va a poner en marcha una serie de talleres y de píldoras formativas sobre digitalización, sostenibilidad y adaptación al cambio climático en los Territorios Unesco de la provincia de Cáceres.

Estas actividades van dirigidas a los municipios que se encuentran ubicados en la Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, la Biosfera Monfragüe y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Las píldoras formativas abordan temáticas claves como la eficiencia energética con información práctica de ayudas y aspectos de interés; la huella ecológica del turismo con información sobre los impactos de las actividades turísticas en el medio ambiente; o la implantación de certificaciones que responden a prácticas responsables en el negocio.

También reúne mensajes sobre adaptación de la arquitectura al cambio climático haciendo uso de la arquitectura tradicional; venta de productos a través de plataformas digitales; 'Mi negocio y la IA', o I+D+i y el medio ambiente.

El objetivo es acercar conocimientos prácticos y herramientas digitales al tejido empresarial y a la ciudadanía, fomentando la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad en el medio rural.

Las píldoras estarán disponibles en formato vídeo y podrán visualizarse a través de las webs corporativas del proyecto Teunesco y de la Diputación de Cáceres a partir del 3 de noviembre.

TALLERES

También se ponen en marcha una red de talleres gratuitos en los territorios Unesco de la provincia de Cáceres, para promover la digitalización, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático.

Bajo títulos como 'Hogar eficiente, planeta vivo', 'Conéctate al futuro rural', 'Energía viva del Territorio', 'Guardianes del bosque: prevención y resiliencia frente al fuego' y 'Digitaliza tu comarca', los talleres se celebrarán entre el 1 y el 27 de noviembre en distintas localidades de la provincia.

Durante tres horas, los participantes aprenderán de forma práctica a mejorar el ahorro energético, prevenir incendios forestales, usar herramientas digitales o promover la sostenibilidad en sus hogares, negocios y comunidades rurales. La inscripción es gratuita.

Estos talleres están destinados a la población local, y las y los interesados pueden también inscribirse en los ayuntamientos de las localidades en las que se realice cada uno de estos talleres.