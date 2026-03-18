La Diputación de Cáceres respalda al voleibol femenino de Arroyo de la Luz como "ejemplo de esfuerzo y valores"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, recibe al equipo femenino de voleibol de Arroyo de la Luz - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañado del diputado de Deportes, Pablo Miguel López, ha recibido al equipo femenino de voleivol de Arroyo de la Luz, y ha trasladado a las jugadoras el respaldo de la institución provincial por ser un "ejemplo de esfuerzo y valores".

Este apoyo se mantiene "incluso en los malos momentos", ha dicho Morales, al tiempo que ha resaltado el compromiso de la diputación cacereña con el deporte y, de manera especial, con el deporte femenino. En este sentido, ha asegurado que la institución continuará respaldando al club de cara a la próxima temporada, reafirmando así el compromiso de la diputación provincial con el deporte, "un área que hemos querido reforzar en este ejercicio".

A las puertas de finalizar la temporada, en la que al equipo le resta un único partido, el club ha querido expresar su agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de los años. En este sentido, el presidente del club, Adolfo Gómez Díaz, ha señalado que han venido "para presentar el agradecimiento del club por el cariño y el apoyo transmitido durante todos estos años".

Además, ha destacado la importancia de que equipos del entorno rural puedan competir a nivel nacional, poniendo en valor el respaldo institucional como clave para lograrlo. Asimismo, ha puesto de manifiesto el orgullo que supone que un equipo femenino de un municipio que no alcanza los 5.000 habitantes haya conseguido competir durante 12 años en la Superliga Femenina 2 y cuatro años en categoría absoluta.

Más allá de los resultados deportivos de la presente temporada, que concluirá con el descenso del equipo, Morales ha destacado "el esfuerzo, la constancia y el trabajo del club". El presidente ha querido resaltar los valores del deporte, afirmando que "ojalá la sociedad en la que vivimos tuviera los valores que transmite el deporte".

Con este encuentro, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo en la provincia, especialmente en el ámbito rural, y con el apoyo al deporte femenino como motor de igualdad.