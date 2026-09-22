La Diputación de Cáceres reúne a los 99 municipios que contarán con Planes Periurbanos de Prevención de Incendios

La Diputación de Cáceres reúne a los 99 municipios que están diseñando sus planes periurbanos de prevención de incendios - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres reunirá, el viernes 9 de octubre en la capital cacereña, a alcaldes, alcaldesas y personal técnico de un centenar de municipios de la provincia para explicarles el inicio de los trabajos de los 99 Planes Periurbanos de Prevención de Incendios (PPPI) pertenecientes a las localidades menores de 20.000 habitantes incluidas en el programa de elaboración de estos documentos.

La jornada informará a los municipios del alcance del programa, la participación que tendrán durante el proceso y el acompañamiento que ofrecerá la institución provincial. El objetivo es que los ayuntamientos conozcan desde el comienzo qué se va a hacer, cómo se va a desarrollar el trabajo, resolver las primeras dudas y establecer los canales de comunicación y coordinación con la diputación y el equipo técnico encargado de los trabajos.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado que "lo importante es que los ayuntamientos sepan desde el primer momento que no están solos ante un trabajo técnico que, para muchos municipios pequeños, puede resultar difícil de abordar con sus propios medios".

"Queremos que esta jornada sea el punto de partida de un trabajo conjunto. La diputación pone recursos y asistencia técnica, pero necesitamos también el conocimiento y la implicación de cada municipio para que los planes respondan realmente a la realidad de nuestros pueblos".

La jornada se celebrará coincidiendo con el inicio de los trabajos para la elaboración o revisión de 99 PPPI, que la diputación aborda de manera conjunta mediante una inversión de 308.831 euros y un periodo de ejecución de doce meses.

La actuación se ha puesto en marcha mediante un encargo a Tragsatec como medio propio y responde a la función de asistencia y cooperación de la diputación con los municipios, especialmente con aquellos que cuentan con menores recursos técnicos, teniendo en cuenta, además, la colaboración interadministrativa.

En este sentido, los ayuntamientos son los titulares de los planes, mientras que la diputación impulsa y coordina la asistencia provincial, la Junta de Extremadura ejerce sus competencias en materia de prevención y aprobación de los PPPI y Tragsatec desarrolla la asistencia técnica para su elaboración.

COLABORACIÓN Y APORTAR CONOCIMIENTO

Uno de los mensajes que la diputación trasladará a los alcaldes y alcaldesas es la importancia de su participación durante el proceso, ya que los municipios tendrán que facilitar la documentación disponible, identificar a sus interlocutores técnicos, contrastar la información territorial, colaborar en las visitas de campo y aportar el conocimiento directo de cada localidad.

"Hay información que solo tienen los ayuntamientos porque son quienes conocen cada camino, cada zona periurbana, cada infraestructura y las características de su territorio, y esa información es fundamental", ha apuntado el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás.

La actuación forma parte de la Agenda Provincial, dentro del objetivo de fortalecer la resiliencia de la provincia frente al cambio climático y, específicamente, de la estrategia dedicada a los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios, informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Para la Diputación de Cáceres, la elaboración y revisión de estos planes representa una apuesta por anticiparse al riesgo y reforzar la protección de la población, las viviendas, las infraestructuras y el territorio, pero también por garantizar que los municipios dispongan de las mismas oportunidades para afrontar esta tarea con independencia de su tamaño.