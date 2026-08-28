La Diputación de Cáceres y la UEx convocan una nueva edición del Máster en Gestión y Administración Local - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura (UEx) han convocado una nueva edición del Máster en Gestión y Administración Local, cuya formación se desarrollará entre los meses de octubre de 2026 y julio 2027, de lunes a jueves, en horario de tarde, en el CEI Presidenta Charo Cordero, en Cáceres.

El plazo de preinscripción comenzará el próximo martes 1 de septiembre y el objetivo de esta iniciativa formativa es dar solución a la problemática que plantea la escasez de personal de Secretaría-Intervención, que están sufriendo especialmente los ayuntamientos pequeños de la provincia.

Así, el Máster de Formación Permanente en Gestión y Administración Local --financiado por la Diputación de Cáceres con una inversión para el nuevo curso de 165.000 euros--, será impartido por la Universidad de Extremadura en colaboración con la Fundación Universidad Sociedad.

Este título propio, de 60 créditos ECTS, busca formar a personas con título universitario en las competencias propias para el ejercicio posterior de labores profesionales en entidades locales. Entre las temáticas que se abordan se encuentran las Bases de Régimen Local, el Funcionamiento de las Entidades Locales, el Urbanismo o la Gestión Presupuestaria.

Este curso 2026/2027 será la cuarta edición de una formación por la que ya han pasado aproximadamente 85 estudiantes que han adquirido los conocimientos para su dedicación profesional al municipalismo o que han mejorado capacidades para promocionar en el empleo público del ámbito municipal.

MÁXIMO DE 25 PLAZAS

Este máster cuenta con un número máximo de 25 plazas y se impartirá de manera presencial entre los meses de octubre de 2026 y julio de 2027, de lunes a jueves, en horario de tarde, en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero de la Diputación de Cáceres. El precio de la matrícula es de 150 euros.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 1 al 11 de septiembre, y quienes estén interesados deberán enviar el formulario de solicitud, junto con una copia del DNI, la titulación y el expediente académico, al correo electrónico masterlocal@unex.es.

Aunque el máster está abierto a cualquier persona que disponga de un título universitario, la distribución de las plazas reservará un 60% para titulados en Derecho y disciplinas afines, un 30% para titulados en Economía, Empresariales y áreas relacionadas y un 10% de las plazas restantes se asignarán a personas con otras titulaciones universitarias.

En caso de que alguno de estos cupos no se complete, las plazas vacantes podrán asignarse a otros perfiles que cumplan los requisitos establecidos, informa la diputación cacereña.

La lista de personas admitidas se publicará entre el 16 y el 18 de septiembre, mientras que el periodo de matriculación comenzará el 21 de septiembre.