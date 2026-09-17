Las diputaciones de Cáceres, Badajoz y Barcelona reivindican los vínculos históricos entre los territorios

Representantes de administraciones locales y provinciales de Extremadura y Cataluña participan en Mérida en la celebración de La Diada Nacional de Cataluña - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones de Cáceres, Badajoz y Barcelona, junto a alcaldesas y alcaldes de Extremadura y Cataluña, han unido sus voces en Mérida con motivo de la celebración de la Diada Nacional de Cataluña para reivindicar el papel esencial de las administraciones locales y provinciales en la construcción de los territorios y en la generación de vínculos históricos entre sus pueblos.

El encuentro, celebrado en Mérida con su alcalde Antonio Rodríguez Osuna como anfitrión, ha reunido a los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Miguel Ángel Morales y Raquel del Puerto, respectivamente, y a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret Sabidó, junto a representantes municipales de ambos territorios.

Los participantes han destacado la existencia de vínculos estrechos y necesarios entre Extremadura y Cataluña, construidos durante décadas a través de las historias personales y familiares, las migraciones, la convivencia y el intercambio cultural. Unos vínculos que, han señalado, deben sustentarse en el respeto, en el conocimiento mutuo y en el reconocimiento del otro.

En este sentido, han puesto en valor las palabras pronunciadas por el presidente de la Generalitat, quien ha señalado que "Cataluña le debe a Extremadura una parte esencial de lo que es y viceversa", y ha defendido que "se puede ser plenamente extremeño y catalán a la vez".

Los representantes institucionales han coincidido en que las identidades no son excluyentes y que los territorios se construyen también a partir de las aportaciones de quienes los habitan, de quienes llegaron desde otros lugares y de las generaciones que han ido tejiendo una historia compartida.

EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

Durante el encuentro se ha reivindicado especialmente el papel de las administraciones locales, como instituciones más próximas a la ciudadanía, y su capacidad para generar espacios de encuentro, convivencia y participación.

En este contexto, se ha reconocido también el trabajo que realizan las entidades y asociaciones vinculadas a las comunidades extremeñas en Cataluña, que durante décadas han contribuido a mantener vivas las raíces y, al mismo tiempo, a enriquecer la cultura de los territorios de acogida.

Los participantes han destacado la importancia de este tejido asociativo, especialmente presente en los barrios y municipios, por su contribución a la cultura, a la convivencia y a la transmisión de unas raíces que no permanecen ancladas en el pasado, sino que se proyectan hacia el futuro.

"Todos participamos en la construcción de los territorios", han señalado, reivindicando la necesidad de mantener y fortalecer unos vínculos que consideran no solo históricos y afectivos, sino también necesarios y útiles para el presente y el futuro.

MANOLO VITAL COMO EJEMPLO

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recurrido a la película El 47, dirigida por Marcel Barrena, y proyectada en La Diada, para explicar la dimensión humana de los vínculos entre Extremadura y Cataluña.

La película narra la historia real de Manolo Vital, inmigrante extremeño procedente de Valencia de Alcántara y conductor de autobús en Barcelona, cuya historia refleja la experiencia de miles de extremeños y extremeñas que emigraron a Cataluña.

Morales ha recordado que ha visto la película en tres ocasiones y que en todas ellas se ha emocionado, especialmente por la conexión de la historia con su propia tierra y con la memoria democrática.

"He visto tres veces El 47 y en las tres veces lloras, lloras, porque yo soy de Cedillo, que está en el Partido Judicial de Valencia de Alcántara, y, como presidente de la Diputación, asistí a la exhumación de cuarenta y siete personas represaliadas, entre ellas Diego Vital en la mina Terría en Valencia de Alcántara", ha explicado.

El presidente de la Diputación de Cáceres ha establecido así un vínculo entre la historia de la emigración extremeña y la memoria de las víctimas de la dictadura, recordando que el padre de Manolo Vital se encontraba entre los cuerpos exhumados en la mina Terría.

Morales ha subrayado la dimensión humana de la historia del protagonista de El 47: "Cuando tú ves a Manolo Vital, cuando llora porque es el reloj de su padre, cuando te pones en la piel de alguien que tiene que irse rompiendo con todo lo que era, con la familia, y se va a un sitio que no conoce y que es capaz de reconstruirse y de respetar lo que hay allí y de convivir y meterse en la sociedad, que no era la suya, es lo más grande que hay".

Para Morales, esta historia representa una parte de los vínculos que unen a Extremadura y Cataluña y demuestra cómo la convivencia y el respeto permiten construir nuevas comunidades sin renunciar a las propias raíces.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha expresado su orgullo por participar, junto a alcaldesas y alcaldes de Cataluña, en la celebración de la Diada Nacional en Extremadura. Moret ha incidido en que los vínculos entre ambos territorios forman parte de la realidad cotidiana de numerosos municipios catalanes y extremeños.

"Estamos todos y todas aquí, evidentemente, porque nuestros pueblos, nuestras ciudades tienen vínculos incuestionables con Extremadura", ha señalado.

Como ejemplo, ha explicado su propia experiencia en Sant Boi de Llobregat, donde ha vivido siempre junto a la Unión Extremeña, una entidad que ha definido como "la entidad extremeña más antigua de Cataluña", con casi setenta años de trayectoria.

La presidenta de la Diputación de Barcelona ha puesto en valor el papel de estas entidades en la preservación de las raíces y en la construcción de espacios de convivencia, destacando la importancia de mantener vivas las raíces al mismo tiempo que se construye una identidad compartida en los municipios y barrios catalanes.

Moret ha defendido así unos vínculos fundamentados en el respeto y en "conocer y reconocer al otro", y ha reivindicado el papel de las administraciones locales como espacios privilegiados para hacer posible ese conocimiento mutuo.

UNA HISTORIA COMPARTIDA

La celebración de la Diada Nacional de Cataluña en Mérida ha servido, de este modo, como espacio de encuentro entre representantes de las administraciones locales y provinciales de ambos territorios y como reconocimiento a una historia compartida que continúa construyéndose.

Extremadura y Cataluña han mantenido durante décadas una relación estrecha a través de sus ciudadanos, de sus familias, de sus municipios y de un tejido asociativo que ha contribuido a preservar las raíces culturales y a generar nuevas formas de identidad y pertenencia.

Los representantes institucionales han reivindicado que esa realidad debe seguir siendo un punto de encuentro y han mostrado su voluntad de continuar fortaleciendo unos vínculos necesarios, útiles y basados en el respeto, el conocimiento y el reconocimiento mutuo.