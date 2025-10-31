Eljas y Foios celebran el 8 y 9 de noviembre la fiesta 'As Borrallás' con más de 300 kilos de castañas

CÁCERES, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Eljas y la portuguesa de Foios volverá a unirse los próximos días 8 y 9 de noviembre 'Borrallás Magusto, A Festa d'as Castañas', una fiesta de Interés Turístico Regional para la que han preparado más de 300 kilos de castañas.

De esta forma, ambas localidades hermanadas celebran con esta fiesta las relaciones personales, culturales e históricas con un homenaje a los contrabandistas, a los productos naturales de La Raya y a la música.

El diputado de la Diputación de Cáceres Javier Prieto ha destacado que esta fiesta conmemora "identidad, arraigo y relaciones humanas comunes", en la presentación de este evento junto al alcalde de Eljas, Antonio Bellanco.

Se trata de dos días repletos de actividades, que arrancarán el sábado 8 de noviembre con la 'Ruta Internacional du contrabandu', que recorrerá 14 kilómetros desde Eljas a Foios, donde espera una comida con productos del territorio, además de música y degustación de castañas.

En su intervención, el alcalde de Eljas ha señalado que ya tienen preparados "más de 300 kilos de castañas" para asar y distribuir entre los participantes, a los que se suman 70 kilos de carne, que se guisarán, en torno a diez arrobas de vino, 60 kilos de aceitunas, miel, aguardiente.

Todos ellos "productos nuestros para disfrutar y degustar, y para darlos a conocer a nuestros vecinos portugueses, del mismo modo que degustaremos productos típicos suyos", ha señalado el alcalde.

Por su parte, el diputado Javier Prieto ha destacado la participación de la ciudadanía, que supone "uno de los valores de esta fiesta, que tiene un peso identitario enorme, pone en valor las relaciones de un lado y otro, contribuyendo al arraigo, al sentimiento de permanencia y a frenar la despoblación. Esto es lo que hace la cultura y trabajar por la cultura y las tradiciones", ha dicho.

Ya el domingo día 9, en Eljas, se llevará a cabo, además, la tradicional ofrenda floral ante la escultura del contrabandista, en el parque del Castillo, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Además, durante los dos días habrá música con grupos como el piornalego 'La Serrana de Piornal' o el portugués 'Ranchu Folklóricu de Aranhas', así como de 'La Rondeña', de Villamiel, o 'Solua', de Lageosa da Raya.