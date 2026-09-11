La Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil vuelve a Plasencia para "repensar" el sector

Foto de familia tras la presentación de una nueva edición de Resotex - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Del 18 al 20 de septiembre habrá desfiles y talleres de moda, jornadas técnicas y concursos de diseño

PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

La III Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (Resotex) vuelve un año más a Plasencia, del 18 al 20 de septiembre, con desfiles y talleres de moda, jornadas técnicas, concursos de diseño, oficios artesanos y acciones de sensibilización, entre otras.

Se trata de una iniciativa de la Diputación de Cáceres cuya programación se ha presentado este viernes en el complejo cultural Santa María de la capital placentina, con la presencia de la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, que ha lucido para la ocasión un vestido creado a partir de las bolsas de promoción de Resotex de la edición del año pasado.

Bolsas a las que se les ha dado una nueva vida, y el resultado es un vestido único, diseñado por Águeda Valle, con las técnicas que ella utiliza de reciclaje, "con lo que es un claro ejemplo de que a las prendas, a los materiales se les puede dar otra vida, otro destino y esa es la grandeza de este y de otros muchos diseños", ha dicho Gutiérrez.

Así, Plasencia vuelve a convertirse en punto de encuentro para quienes están transformando el sector de la moda desde la sostenibilidad, la creatividad y la economía circular, con una iniciativa organizada por el Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la institución provincial, en el marco del proyecto europeo 'Resotex. Repensando el sector textil y la moda sostenible'.

Gutiérrez ha estado acompañada de diseñadores y diseñadoras que participarán en esta edición, como Águeda Valle de Upcycling, Emma Prieto, Alba Rubio, de Fazzoletto Project, Jesús Naveiro Bordador y Sara Gil, de Sara Handmade.

"Volvemos a poner el foco en un sector con capacidad para generar nuevas oportunidades de emprendimiento y negocio, al tiempo que plantea alternativas a los modelos tradicionales de producción y consumo", ha apuntado Gutiérrez.

También el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, se ha acercado al complejo con el fin de saludar a los participantes, momento que aprovechó Jesús Naveiro para mostrar y probar uno de sus diseños con el propio presidente.

Durante tres días, empresas, emprendedores, diseñadores, artesanos, artistas y expertos de España y Portugal compartirán experiencias y propuestas en torno a la moda sostenible, el reciclaje y la reutilización de materiales textiles.

"Resotex busca así ser mucho más que una feria comercial: un espacio de encuentro, aprendizaje y experimentación para avanzar hacia un sector textil más responsable y circular", ha indicado la vicepresidenta, que ha añadido que "la moda también puede ser una herramienta para cuidar nuestro territorio, generar oportunidades y dar valor a lo que tenemos", ha añadido la vicepresidenta, quien ha destacado la apuesta de la Diputación de Cáceres por iniciativas que conectan sostenibilidad, innovación, emprendimiento y economía local.

RESOTEX EN CIFRAS

Serán 33 marcas de España y Portugal las que muestren sus productos y el proceso de su trabajo; 18 diseñadores y diseñadoras, los que participen en el desfile; 18 ponentes, en las jornadas técnicas y 14 talleres y acciones creativas las que se celebren y en las que podrá participar la persona que lo desee, además de otras actividades.

La Plaza Mayor y la Plaza de la Catedral serán los principales escenarios de una programación que combina exposición y venta, actividades participativas, demostraciones, formación y propuestas de sensibilización.

Entre las actividades destaca el desfile de moda textil artesana y sostenible hispano-luso, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre a las 20,00 horas en la Plaza de la Catedral, como muestra del talento y la creatividad que existe a ambos lados de la frontera.

También tendrá un papel destacado RESO-LAB, un espacio de experimentación que este año propone iniciativas como 'Del olvido a lo extraordinario', el concurso 'Diseñador/a por un día' o la experiencia 'Experimentando Diseño 3D con material orgánico'.

La programación incorpora además las jornadas Master Class de oficios artesanos textiles 'Manos que hacen / Mãos que fazem', encuentros participativos con profesionales de los oficios artesanos y distintas propuestas para acercar al público las posibilidades de reutilización y transformación de las prendas.

En este sentido, la multiactividad RE-Fashion, con una Swap Party y talleres de upcycling y arreglos, ofrecerá una forma práctica y participativa de dar una segunda vida a la ropa.

A ello se suma la acción de sensibilización 'La montaña de ropa', con la que Resotex pretende visibilizar la dimensión del residuo textil y promover hábitos de consumo más responsables.

Cabe destacar quelLa programación se extenderá por distintos espacios de la ciudad y permitirá acercar la feria tanto a profesionales como al público general.

Así, la Escuela de Danza de la Diputación de Cáceres participará en la inauguración, el viernes 18, con la coreografía 'Miradas', mientras que el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso acogerá la performance 'Hilos que bailan con poemas de Lorca', además de visitas guiadas durante el fin de semana.

La feria contará también con la iniciativa 'Moda re-ven ruta', rondallas por las calles del recorrido de la feria y acciones vinculadas al comercio local.

El programa arrancará el viernes 18 con las Jornadas Técnicas Resotex, en el Complejo Cultural Santa María, y continuará a las 12,30 horas con el acto oficial de inauguración en la Plaza Mayor.

Los espacios expositivos y de venta permanecerán abiertos durante los tres días: el viernes, de 11,30 a 15,00 y de 17,00 a 21,00 horas; el sábado, de 10,30 a 15,00 y de 17,00 a 21,00 horas; y el domingo, de 10,30 a 15,00 horas.

Con esta tercera edición, Resotex se consolida como espacio de referencia para el encuentro entre la moda, la artesanía, la innovación y la sostenibilidad, reforzando además la cooperación entre España y Portugal y generando un espacio para compartir conocimiento, crear redes y abrir nuevas oportunidades para quienes están apostando por otra manera de producir, diseñar y consumir moda.

"Una feria -ha recordado Esther Gutiérrez- que nace de un proyecto europeo, pero que ahora vamos a continuar desde la Diputación de Cáceres, porque los proyectos europeos nacen con la idea de continuidad, de que permanezcan para que los territorios se sigan desarrollando".