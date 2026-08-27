El Festival de Oficios Artesanos de la Diputación de Cáceres llega este sábado a Arroyo de la Luz

Artesano trabajando la madera - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Oficios Artesanos, que impulsa la Diputación de Cáceres, sigue recorriendo la provincia y este sábado, 29 de agosto, llega a la comarca de Tajo-Salor, concretamente a la localidad de Arroyo de la Luz, donde durante toda la tarde y noche, se podrá disfrutar de un amplio programa de actividades para conocer técnicas tradicionales, procesos creativos e innovaciones en la artesanía popular.

Así, a partir de las 17,00 horas, la plaza de la Constitución del citado municipio se convertirá en la 'Plaza de los artesanos', un espacio en el que se podrá disfrutar de la artesanía en vivo y adquirir piezas artesanas de alfarería, madera, joyería, marroquinería o textil.

Y a las 17,30 horas, comienzan los talleres participativos con la ciudadanía de la mano de los artesanos César Rodríguez (barro), Julián Sánchez (textil) y Francisco Domínguez (madera). Las talleres continúan, de 19,15 a 20,45 horas, con actividades para aprender la elaboración de 'totebags' con Raquel Tobías; monederos de piel con Ismael Cóceres o iniciarse en el repujado junto a Izaskun Zabala.

De 21,00 a 22,30 horas, la jornada finaliza con los talleres de mini gorra de Montehermoso con María José González, mini vidrieras junto a Natalia Bencham y anillos de resina de la mano de Esteban Barrado.

A esto se suma, además, a partir de las 20,00 horas, el pasacalles y actuación del grupo de folclore local El Harriero, y una clase magistral sobre la elaboración de una pieza de barro en el torno, impartida por Juan José Pajares Bermejo, informa la diputación cacereña.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

Cabe recordar que el Festival de Oficios Artesanos de la Provincia de Cáceres es una iniciativa impulsada por la Diputación de Cáceres y la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía (Artesanex), para reivindicar la riqueza cultural, económica y social del trabajo artesanal.

Este año cumple su quinta edición y su programación ha incluido seis localidades de la provincia en los últimos sábados de cada mes. La primera cita fue el sábado 25 de abril en la plaza Emilio Berdeguer de Salorino y después ha recorrido Peraleda de la Mata (30 de mayo), Sierra de Fuentes (27 de junio) y Serradilla (25 de julio). La próxima parada será Arroyo de la Luz este sábado, 29 de agosto, y concluirá en Jaraíz de la Vera el 26 de septiembre.

Se trata de un evento que nació para visibilizar y dignificar los oficios tradicionales como pilares del patrimonio inmaterial, transformándolos en un motor de desarrollo rural e identidad cultural.