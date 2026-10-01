La Fundación Rebross y la Diputación de Cáceres ponen en marcha un Cine Club que pretende extenderse a la provincia

Foto de familia del Cine Club Cáceres, que ha puesto en marcha la Fundación Rebross con el apoyo de la Diputación de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rebross, con el apoyo de la Diputación de Cáceres, ha puesto en marcha un Cine Club en la capital cacereña que nace con más de 160 socios y ha diseñado una programación de 30 proyecciones de películas al año, los martes a las 20,00 horas en las instalaciones de los Multicines Cáceres, a las que seguirá un debate entre los asistentes.

La idea es conseguir llegar como mínimo a los 200 socios para que las actividades en la capital cacereña puedan autofinanciarse con la cuota anual de 60 euros, y así dedicar los 6.000 euros de ayuda de la diputación cacereña a extender el Cine Club a otros pueblos de la provincia para acercar el cine y el debate colectivo a otras localidades.

"En estos tiempos de individualismo, es maravilloso ver tanta gente con ganas de compartir, por eso queremos también extenderlo a los pueblos de cara al próximo ejercicio", ha dicho el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha presentado este jueves esta iniciativa junto a miembros de la Fundación Rebross, como su presidente Francisco Rebollo.

El objetivo de este Cine Club Cáceres es recuperar el espíritu de los cineclubs tradicionales como espacios de encuentro y debate cinematográfico para lo que se hará "una selección cinematográfica que apostará firmemente por cintas de calidad que hayan obtenido reconocimiento en los principales festivales del mundo", ha avanzado Rebollo.

El presidente de la diputación ha celebrado que "en estos tiempos de individualismo, haya tanta gente que quiera recuperar algo que significa compartir, ver juntos una película y después dialogar, debatir". Por eso, Morales ha trasladado su deseo de extender esta actividad a otros pueblos de la provincia, por lo que ha adelantado que se contemplará en los presupuestos de la institución de 2027 en los que la cultura tendrá un peso relevante.

Por su parte, Paco Rebollo ha manifestado su alegría y satisfacción por la respuesta de la ciudadanía desde un primer momento. "Yo creo que hay gente que recuerda la historia de los cineclub aquí en Cáceres, y se ha apuntado, pero sobre todo nos ha sorprendido la cantidad de socios y socias menores de 30 años, lo que demuestra que no solo quieren ver cine, sino también intervenir y participar, que es lo interesante de un cineclub", ha dicho.

Rebollo ha anunciado que se irán incorporando a los socios, teniendo en cuenta el aforo de la sala de cine. A cada uno de ellos se les entrega un carné de socio que le da derecho a asistir a las proyecciones. El presidente de la Diputación de Cáceres ha recibido de manos de la Fundación Rebross el carné como socio de honor.

PRIMERAS PROYECCIONES

La sesión inaugural de la temporada tendrá lugar el martes 6 de octubre, a las 20,00 horas, coincidiendo con la conmemoración del Día del Cine Español".

Por este motivo, la película encargada de abrir el ciclo será la producción española 'Corredora' (Laura García Alonso, España; 2025), que cuenta la historia de Cris, una corredora de élite que sufre un brote psicótico que la obliga a alejarse de la alta competición. No todos a su alrededor podrán o sabrán cómo ayudarla, pero Natalia, su hermana, será su refugio para aceptar su condición y redefinir su ritmo de vida.

El martes 13 de octubre, se proyectará 'Aftersun' (Charlotte Wells, Reino Unido; 2022). Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo con su padre 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció.

El viernes 23 de octubre, 'La vida de Chuck' (Mike Flanagan, EE.UU.; 2024). Basado en un relato de Stephen King, cuenta tres historias relacionadas con el personaje Charles Krantz, en orden inverso: desde sus últimos días, cuando el mundo comienza a desmoronarse, hasta su infancia en una casa supuestamente encantada.

Y el martes 27 de octubre, 'Historias del buen valle' (José Luis Guerín, España; 2025). Vallbona es un barrio del extrarradio de Barcelona aislado por un río, vías férreas y autopistas. Es un barrio periférico, que vive el tránsito del mundo rural al urbano, preservando formas de vida erradicadas del centro y donde coexisten las casas de los primeros migrantes, quienes llegaron tras la posguerra, y los nuevos bloques de la ciudad dormitorio, donde se concentra la nueva migración, convirtiendo este humilde rincón en una auténtica aldea global.