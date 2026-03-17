El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara trabaja para su revalidación en 2027 de la 'tarjeta verde' de la Unesco

Miembros del Consejo del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara reunido este martes - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Programa un calendario de actividades que incluye como novedad la "bienvenida a la primavera" el 18 de abril

BERZOCANA (CÁCERES), 17 (EUROPA PRESS)

El Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara celebra este año su 15 aniversario y lo hace poniendo inmerso en un nuevo procedimiento de revalidación que culminará en 2027 con la misión de revalidación enviada por la Unesco. Una 'tarjeta verde' por la que el geoparque cacereño viene trabajando con la implicación de todo el territorio en coordinación con las instituciones.

Ese trabajo realizado ha sido valorado este martes en la localidad de Berzocana, en pleno corazón del Geoparque, donde se ha celebrado el Consejo del Geoparque, máximo órgano de participación en la toma de decisiones y donde se han aprobado los resultados del año 2025 además del Plan de Acción para el 2026.

La anfitriona y alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz Benito, ha dado la bienvenida a los miembros del Consejo y ha instado a "continuar manteniendo la cooperación entre todo el territorio y las instituciones". "Durante estos años hemos sido capaces de demostrar que la conservación no esta reñida con el progreso y el Geoparque es una oportunidad para nuestros pueblos", ha aseverado.

El presidente del Geoparque y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha incidido en la cooperación porque "hemos sido capaces de convertirlo en un referente mundial fruto de esta cooperación".

Morales también ha destacado que durante estos 15 años, ya se han superado tres revalidaciones y se han generado numerosas empresas y microempresas en torno al Geoparque Mundial Unesco Villuercas-Ibores-Jara, un proyecto que impulsó la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres Charo Cordero junto con el director José María Barrera, que son "las almas del geoparque"

BIENVENIDA A LA PRIMAVERA

En la reunión, se han puesto sobre la mesa algunos eventos que se llevarán a cabo para la conmemoración de los 15 años y que consistirán en poner en valor la riqueza natural de la zona, pero también la gastronomía y la implicación de la ciudadanía en el mantenimiento de los recursos.

El diputado de Desarrollo Sostenible y Espacios Protegidos, Javier Díaz Cieza, ha explicado que algunos de los eventos forman parte de la programación habitual como la Semana del Geoparque, la Geoconvivencia escolar, Astrodisea o Geodisea "pero otros vienen a la programación para presentar los productos de la tierra, trabajar sobre el reto demográfico o implicar a la juventud local en la gestión del geoparque".

Cieza ha destacado como novedad "la bienvenida a la primavera" que se celebrará el próximo 18 de abril con una feria, stand y multitud de actividades para todos los públicos.

Además, los miembros prorrogarán el convenio de colaboración hasta 2030. Ya acordada esta prórroga en el actual convenio, han de incluirse una evaluación de resultados y propuestas de mejora que serán estudiadas para su firma en septiembre de este año. En esta fecha, un Consejo Abierto, se unirá la conmemoración, la firma del convenio y el reconocimiento a todas las entidades, empresas y organizaciones colaboradoras.

El Consejo ha valorado igualmente el esfuerzo realizado en conservación del patrimonio y los trabajos del Comité Científico, el último de ellos ligado a la prevención de los riesgos por las tormentas e inundaciones como las sufridas en este invierno. Igualmente sobre el patrimonio cultural y el natural.

Entre los retos se encontrará también la cooperación para el desarrollo de las estrategias de Starlight y Destino Turístico Inteligente así como la colaboración entre geoparques del mundo que afrontan retos demográficos.

Cabe recordar que en el Consejo participan junto a la Diputación de Cáceres (responsable ante la Unesco); la Junta de Extremadura (Sostenibilidad, Desarrollo Rural, Educación, Empleo, Planificación Forestal, Turismo y Patrimonio Cultural); la mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara; el grupo de acción local Aprodervi; la asociación empresarial Geovilluercas; la Universidad de Extremadura y la Asociación Geológica de Extremadura.