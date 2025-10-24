Una guía divulgativa recoge 56 refugios climáticos en los tres territorios Unesco de la provincia de Cáceres

Asistentes a la jornada 'Refugios climáticos y arquitectura resiliente. Estrategias de adaptación frente al cambio climático', que ha tenido lugar en el Centro de Visitantes Norte del Parque Nacional de Monfragüe, en Malpartida de Plasencia. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cáceres ha elaborado una guía divulgativa sobre refugios climáticos para visitantes de los tres territorios Unesco de la provincia de Cáceres. En ella se recogen 56 refugios climáticos distribuidos entre algunos municipios de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Se trata de lugares para resguardar al viajero de las inclemencias climáticas que se han dado a conocer durante la jornada 'Refugios climáticos y arquitectura resiliente. Estrategias de adaptación frente al cambio climático', que ha tenido lugar en el Centro de Visitantes Norte 'Jesús Garzón' del Parque Nacional de Monfragüe, en Malpartida de Plasencia.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones del proyecto Teunesco cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-AEspaña-Portugal (POCTEP) 2021-2027. Un programa en el que también participan catorce socios de España y Portugal.

En las jornadas se presentó la elaboración de un estudio de identificación de refugios climáticos en los tres territorios Unesco de la provincia de Cáceres, que ha permitido identificar, clasificar y analizar diferentes espacios como exploración de un nuevo nicho turístico, buscando disminuir la estacionalidad de la oferta y su adaptación al cambio climático en destino, ofreciendo al visitante espacios seguros y de confort.

Con los resultados obtenidos, se ha procedido a la elaboración de una guía divulgativa digital en la que aparece una selección de 56 refugios climáticos distribuidos entre algunos municipios de las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, y el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.

Se trata de un primer análisis identificando infraestructuras o espacios urbanos y naturales aptos para ser usados como resguardo de turistas o visitantes, donde refugiarse de lluvia, calor, frío, dependiendo de las instalaciones de cada uno de estos espacios públicos.

La Diputación de Cáceres seguirá implementando esta guía con nuevos espacios, ampliando los mismos a otras comarcas de la provincia de Cáceres para crear una Red de Refugios Climáticos de la provincia.

De esta forma, la institución provincial ha sido pionera en realizar un estudio minucioso sobre identificación de refugios climáticos en entornos rurales de la provincia de Cáceres, ya que hasta ahora se ha trabajado únicamente en entornos urbanos en España, ejemplos de ello son Barcelona o San Sebastián.

En la jornada, Francisco Purroy, director de Land Life Iberia; Javier de Sala Caraballo, Arquitecto Investigador de la Universidad de Sevilla, y Germán Pablo Miñón, Investigador en Global Change Research Lab y Consultor Senior en Ecoterrae, mostraron la necesidad de dar una respuesta "urgente" para mitigar los efectos del sobrecalentamiento con planes locales y provinciales.

En sus intervenciones han puesto de ejemplo intervenciones pasivas pero bien planificadas como la elaboración de cubiertas reflectivas o la instalación de elementos de sombras vegetales, entre otras.

Otro de los temas relevantes que destacaron en las jornadas, fue la adaptación de refugios climáticos para disminuir los golpes de calor, favorecer el descanso, fomentar la convivencia y el uso equitativo del espacio público, revalorizar espacios de poblaciones convirtiéndose en lugares de relación intergeneracional, educativa y ofrecer un servicio complementario a turistas y visitantes.