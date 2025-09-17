El IV Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación al Desarrollo se celebrará en 2027 en Extremadura

Representantes de Confocos, que se han reunido este miércoles en Barcelona - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BARCELONA/CÁCERES 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IV Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación al Desarrollo se celebrará en Extremadura en 2027 con el Fondo Extremeño Local y Cooperación al Desarrollo (Felcode) como anfitrión, tal y como se ha decidido este miércoles en Barcelona, donde se ha celebrado la Asamblea General de Confocos (Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad), en la que ha participado el presidente de Felcode y de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Una reunión que ha abordado también el papel de los gobiernos locales en la cooperación al desarrollo y la redacción de una resolución sobre la situación que está sufriendo Palestina.

El encuentro estatal, que tendrá lugar en el año 2027, en Extremadura, con Felcode como entidad anfitriona, abrirá un espacio de reflexión, debate, diálogo y trabajo en torno a la cooperación internacional descentralizada desde el ámbito local.

Precisamente, en la asamblea general que se ha celebrado, se ha hecho hincapié en la importancia del papel de los gobiernos locales en la cooperación al desarrollo, destacando cómo su acción conjunta contribuye a mejorar la vida de comunidades en distintos lugares del mundo.

En este sentido, se ha reafirmado el reconocimiento que la Ley de Cooperación otorga a los gobiernos locales y a los fondos de cooperación como actores clave en cooperación internacional.

Respecto a la resolución en torno a la situación y genocidio que sufre Palestina, el presidente de Felcode y presidente de la diputación cacereña ha aclarado su posición "porque -ha dicho- esto es una realidad que no se puede esconder, y quiero separar cualquier interpretación política, ya que la realidad es que un estado está machacando a un pueblo, a gente inocente".

Asimismo, se ha subrayado la importancia y la necesidad de la colaboración entre Confocos, la Secretaría de Estado de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Confocos es la segunda red de gobiernos locales de España y está integrada por más de 1.300 municipios, que trabajan de manera coordinada en cooperación al desarrollo y solidaridad.