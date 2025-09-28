Jarramplas, Carantoñas, Jurramachos y personajes del Carnaval Hurdano desfilan en el Festival de la Máscara de Zamora

Las Carantoñas de Acehúche, también han desfilado en el XIV Festival de la Máscara de Zamora - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

ZAMORA/CÁCERES 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Carantoñas de Acehúche, Jarramplas de Piornal, Jurramachos de Montánchez o personajes del Carnaval Hurdano como diabilillos, la Mamadrama o el Machu Lanú han vuelto a contar su historia por las calles de Zamora, en el marco del XIV Festival de la Máscara.

Ha sido allí donde este fin de semana se han reunido algunos de los representantes más tradicionales de fiestas de la Península Ibérica relacionadas con las máscaras, la mayoría coincidentes con el solsticio de invierno y las celebraciones de antruejo en los carnavales, según informa en nota de prensa la Diputación de Cáceres.

Así, de la mano de la institución provincial cacereña, estas fiestas de Interés Turístico de Extremadura se han sumado a más de 29 grupos y 500 participantes de España y Portugal, fomentando así el intercambio de experiencias y dando a conocer las fiestas de la provincia.