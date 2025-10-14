Jóvenes y mayores se acercan a la Diputación de Cáceres en el comienzo de su X Semana de Puertas Abiertas

Personas mayores visitan las instalaciones de la Diputación de Cáceres en la X Semana de Puertas Abiertas - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Miguel Ángel Morales destaca la "utilidad" de las diputaciones "para que la gente pueda vivir con todos sus derechos"

CÁCERES, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes, mayores, y personas de todas las edades se están acercando a lo largo de todo el día a las instalaciones de la Diputación Provincial de Cáceres, en la capital cacereña y en Plasencia, para participar en la X Semana de Puertas Abiertas, que celebra la institución provincial en torno a la festividad de su patrón, San Pedro de Alcántara.

Así, este primer día de la semana, en Cáceres alumnos y alumnas del CEIP Las Eras de Malpartida de Plasencia o usuarios de la Asociación de la tercera edad San Antonio de Cedillo han podido recorrer el Palacio Provincial y el Palacio de Carvajal, mientras conocían el funcionamiento y el sentido de una institución como esta.

En Plasencia, ha sido el alumnado del CEIP Inés de Suárez de la capital placentina y la Asociación de Mayores de Moraleja los que han recorrido y conocido de cerca el Complejo Santa María, el Conservatorio García Matos, la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán y la Escuela de Danza, además del Museo Textil Pérez Enciso.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha destacado este martes la importancia de esta semana "para que la gente conozca lo práctica y útil que es la diputación, podemos hablar de cultura, de deporte, de infraestructuras... de muchos eventos que la diputación financia y promueve".

Así, se ha podido escuchar hablar de "qué inversiones hacemos para que los pueblos tengan mejores parques, mejores bibliotecas, mejores piscinas. Para que se les pueda recoger la basura, tengan garantía de agua potable al abrir sus grifos o se sientan seguros y seguras si hay una emergencia por la actuación inmediata de nuestros bomberos. En definitiva -ha concluido el presidente- solo queremos que sepan que aquí, todos y todas estamos a su disposición".

Tras las visitas concertadas de la mañana, la tarde se dedica a las visitas guiadas; en el caso de Cáceres, previa inscripción, al Palacio Provincial y al Palacio de Carvajal, con las actuaciones de un grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial y un actuación de alumnado del Conservatorio Elemental de Danza.

Los interesados en estas visitas, que se harán también en la tarde de este miércoles pueden reservar su plaza por teléfono o acudir a la Oficina de Información y Turismo, en el Palacio de Carvajal de Cáceres.

En Plasencia, sin necesidad de inscripción previa, la tarde se dedica a visitar los claustros del Complejo Santa María y el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso. Un recorrido que, en este caso, estarán amenizadas por audición de violín y actuación de alumnas y alumnos de la escuela de Danza.

EL MIÉRCOLES EN EL SEPEI

La jornada de puertas abiertas continúa este miércoles y, por ejemplo, en Cáceres, por la mañana, el CRA Los Cuatro Lugares de Talaván, y el CP Rodrigo Dávila de Castañar de Ibor visitarán el Parque móvil del Sepei.

A las 12,00 horas, en el Palacio de Carvajal, el CEIP Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres participará en un taller impartido por el Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provincia de Cáceres, MásMedio.

Las actuaciones de la tarde, serán a las 17,00 horas, del grupo de Cámara de la Sinfónica Provincial, en el Palacio Provincial, y, seguidamente, a las 17,30, de alumnos y alumnas del Conservatorio Elemental de Danza.

En Plasencia, la visita al Parque móvil del Sepei, en la capital placentina, la harán el CEIP Sebastián Martín de Montehermoso y el CEIP El Pilar de Plasencia.

Por la tarde las actuaciones serán del aula de Guitarra, en el Claustro Bajo del Complejo Santa María, a las 19,00 horas, y de alumnas y alumnos de Danza.