Miguel Ángel Morales aborda con el Club Senior de Extremadura la evolución de varios proyectos industriales

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha conocido de primera mano las propuestas y reflexiones del Club Senior de Extremadura sobre los grandes proyectos industriales en la región y la provincia, en la reunión mantenida con su presidente, Cecilio Venegas, y Fernando López, vocal del citado Club, en la que han entregado a Morales el último Informe de Seguimiento de Grandes Proyectos 2025.

Esta visita se enmarca en el ánimo de este grupo social por trasladar a las administraciones públicas y a la ciudadanía el estudio de los proyectos que están en desarrollo en la región, sobre lo que han señalado que "algunos van bien y otros van mal" y que "fundamentalmente van mal casi todos".

Muchos de estos proyectos industriales se encuentran en la provincia de Cáceres, entre los que han enumerado la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) o la Gigafactoría de Navalmoral de la Mata.

Además, los representantes del Club Senior han anunciado al presidente de la institución provincial su intención de celebrar el próximo Foro Club Senior en Trujillo, previsto para junio 2026, un encuentro del que saldrá un nuevo Informe General de Extremadura que recogerá asuntos claves para la región en diversos ámbitos como sanidad, industria, economía, empleo, energía, jóvenes o infraestructuras.

El Club Senior de Extremadura lleva más de una década dedicada al estudio de temas vinculados al desarrollo de la Comunidad Autónoma, desde un "espíritu filantrópico, hemos decidido dedicarnos a Extremadura aportando nuestra perspectiva técnica con la que nos aproximamos a las cosas, reflexionamos y opinamos sobre ellas", puntualiza Venegas.

Actualmente, está conformado por más de 250 profesionales extremeños que se encuentran finalizando o han finalizado su ciclo laboral y que son especialistas en un número muy amplio de disciplinas.