Miguel Ángel Morales considera "un imperativo democrático" reforzar la autonomía y financiación de las entidades locales

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la inauguración de unas jornadas sobre financiación local - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres y la Fundación Democracia y Gobierno Local se han unido para organizar una formación específica sobre financiación en entidades locales bajo el título 'La inadecuación de la normativa de estabilidad presupuestaria a la realidad de las haciendas locales'.

En este foro se ha reclamado la reforma de las reglas fiscales y la normativa presupuestaria en vigor, ya que una mejor financiación de los gobiernos locales significa una mejor calidad de vida de vecinos y vecinas.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado en la inauguración de la jornada, que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, en la que ha indicado que reforzar la autonomía y la financiación de las entidades locales "es un imperativo democrático".

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Alfredo Galán, que ha dicho que "solamente así estarán en condiciones de poder ejercer correctamente sus competencias y, de este modo, satisfacer las necesidades de la ciudadanía".

Morales ha recalcado que "urge la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que se permita a cada municipio invertir su ahorro en necesidades locales, sin límites, excepciones o autorizaciones".

"Las entidades locales tenemos limitada nuestra autonomía, mientras que a Estado y Comunidades Autónomas se les dota de mayor flexibilidad en materia de gestión fiscal y presupuestaria, y resulta que a los que hacemos bien los deberes, que somos las entidades locales, se nos trata como 'menores de edad', como si necesitáramos ser tutelados de manera permanente. Reforzar la autonomía y financiación local es un imperativo democrático", ha subrayado.

El presidente de la diputación cacereña ha lamentado que ningún gobierno, desde la aprobación de esa Ley en 2012, haya impulsado esa reforma de las reglas fiscales está provocando situaciones "tan poco comprensibles como que Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales no podamos invertir el dinero que tenemos de remanentes, ni el superávit".

En esta sesión inaugural también ha tomado la palabra el presidente de al Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, que ha defendido la necesidad de aprobar un "Estatuto local" que atienda a particularidades de las entidades locales, refiriéndose a instrumentos como el Estatuto Básico de Municipios de Menor Población, anunciado hace años pero que sigue pendiente de desarrollo: "a realidades diferentes y problemas diferentes hay que aplicar legislación diferente".

Con estas jornadas, la Diputación de Cáceres y Fundación Democracia y Gobierno Local buscan apoyar y formar a personal técnico y cargos electos en materia de financiación, gestión presupuestaria y contable en las entidades locales.

A lo largo de la mañana han expuesto expertos en esta materia como el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno; el interventor de la Diputación de Badajoz, Ángel Díaz, con un ponencia sobre la problemática del uso del superávit presupuestario y remanentes de tesorería, o el Oficial Mayor de la Diputación de León, José Manuel Martínez, que se ha centrado en la financiación de las Diputaciones Provinciales.

El programa de contenidos ha incluido, igualmente, una Mesa Redonda en la que se han tratado temas relacionados con las reglas fiscales para el 2026 y una aproximación teórico-práctica a los Planes económico-financieros ante el incumplimiento de las reglas fiscales.