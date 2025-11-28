Miguel Ángel Morales reivindica "respuestas reales" y "no más discursos" para el desarrollo de la España rural

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participa en el foro 'Oportunidades en el medio rural. Mantener y atraer población al territorio', que se ha celebrado en Salorino - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

SALORINO (CÁCERES), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha reivindicado "respuestas reales" y "no más discursos" para el desarrollo de la España rural que "tiene los mismos derechos que una gran ciudad", por lo que ha reclamado mayor compromiso de las administraciones con el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.

Morales ha participado este viernes en la localidad cacereña de Salorino en la jornada 'Oportunidades en el medio rural. Mantener y atraer población al territorio', que ha contado con la asistencia de alcaldes y alcaldesas, representantes municipales, asociaciones empresariales y otros agentes del territorio.

En este escenario, el presidente provincial ha reclamado mayor implicación de todos los gobiernos y administraciones, señalando que "a la España rural le sobran discursos y le faltan compromisos reales". En esta línea, ha pedido medidas fiscales y financieras específicas, así como más flexibilidad para que las administraciones locales puedan invertir sus recursos en mejorar servicios, apoyar a empresas y generar empleo.

En su intervención, ha subrayado además la importancia del diálogo entre formaciones políticas para avanzar en proyectos comunes, y ha reiterado que la Diputación de Cáceres "mantiene un compromiso firme y unánime para garantizar oportunidades y futuro en todos los municipios de la provincia".

También ha destacado el papel fundamental de los ayuntamientos y del tejido empresarial local, y ha resaltado "el compromiso personal de quienes trabajan cada día por mejorar la vida de sus vecinos", al tiempo que ha defendido la aportación de autónomos y pequeñas empresas como motor económico de los municipios.