La Misión BiciFolk recorrerá las Aldeas Históricas de la Raya cacereña con música y cultura popular - BICIFOLK

CÁCERES, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas cacereñas de Sierra de Gata y Las Hurdes serán el escenario de la sexta edición de la Misión BiciFolk, una iniciativa que se celebrará entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. En ella se combina cicloturismo, música popular y convivencia entre pueblos y participan una veintena de profesores y amantes de la música raíz.

Tras haber recorrido otros territorios de la geografía española como la Serranía de Cuenca, la Sierra del Segura, Albarracín, Teruel o el Alto Maestrazgo de Castellón, Bicifolk, en colaboración con el Parque Cultural Sierra de Gata y la asociación de Aldeas Históricas de la Raya cacereña, llega este año al norte de la provincia de Cáceres.

Así, del 30 de agosto al 5 de septiembre, este particular grupo de músicos ciclistas realizarán una ruta circular que les llevará por las localidades de Pinofranqueado, Robledillo de Gata, Peñaparda (Salamanca), Valverde del Fresno, Trevejo, Gata, Santibáñez el Alto y Ovejuela.

Inspirados en las Misiones Pedagógicas y capitaneados por el artista conquense Javi Collado, en cada uno de estos pueblos los participantes ofrecerán conciertos gratuitos desenfadados y actividades culturales. Igualmente, el viaje les servirá para recopilar las canciones, toques, bailes y saberes de los lugares visitados, generando momentos de encuentro y celebración en cada pueblo, siempre desde el respeto a las comunidades anfitrionas y al medio natural.

El programa-ruta comienza el domingo 30 en Pinofranqueado, donde se presentará el proyecto Bicifolk y, posteriormente, tendrá lugar el primer concierto junto al grupo de folklore local Traslaera. Esta jornada inaugural permitirá al público no solo descubrir el viaje de BiciFolk, sino también escuchar algunas de las músicas que han ido conformando este cancionero itinerante, tejido a lo largo de los años en un diálogo constante entre artistas, pueblos y paisajes.

Además, en el marco de esta iniciativa cultural se han organizado dos mercados de artesanía en los que participarán alrededor de una veintena de artesanos y artesanas de las comarcas del norte cacereño. Tendrán lugar en Pinofranqueado, coincidiendo con el inicio de la ruta, y en Santibáñez el Alto, el 4 de septiembre, a partir de las 18,00 horas, en la Plaza del Nogal.

La actividad movilizará a numerosas personas vinculadas al proyecto, entre participantes, equipos de apoyo, familiares y seguidores que se sumarán a algunas de las jornadas, generando actividad en los municipios por los que transcurre la ruta

Además, como parte del proyecto, el grupo elaborará un vídeo promocional sobre su recorrido por el destino Sierra de Gata-Hurdes y su rico patrimonio cultural y musical, lo que servirá, a su vez, para dar a conocer el territorio a potenciales visitantes, informa la diputación cacereña.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la asociación de Aldeas Históricas de la Raya cacereña, los ayuntamientos participantes y la Diputación Provincial de Cáceres a través del Parque Cultural Sierra de Gata.