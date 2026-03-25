Morales reclama un Ministerio del Mundo Rural y potenciar las diputaciones para luchar contra el despoblamiento

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, participa en Boltaña (Huesca) en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

BOLTAÑA (HUESCA)/CÁCERES, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este miércoles en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, que se celebra en Boltaña (Huesca), donde ha reclamado un Ministerio del Mundo Rural y que se potencien estructuras como las diputaciones provinciales, cuyas políticas y servicios han demostrado que funcionan contra la despoblación.

"Echamos de menos que se cuente con los que vamos a ser protagonistas de determinadas políticas, como son las políticas de desarrollo rural y de lucha contra la despoblación", ha manifestado Morales en respuesta a la pregunta "¿Cree que la estrategia nacional de equidad y reto demográfico se ha construido realmente con los municipios?".

Esta cuestión se ponía sobre la mesa en el diálogo mantenido con la directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Marina Sevilla, y el alcalde de Fuentelespino de Haro, Benjamín Prieto.

A juicio del presidente de la diputación cacereña, los municipios pequeños "no se sienten partícipes de estas políticas, y algo que habría que cambiarves la propia ubicación de estas políticas, la estructura".

Por eso, ha planteado la posible creación de un ministerio que atienda al mundo rural, "que sea transversal, que lleve adelante las modificaciones que se tienen que hacer en el ámbito fiscal, en el ámbito normativo, las modificaciones necesarias en las leyes que rigen en todo el país y que se adapten a la hora de aplicarlas a los territorios concretos, a pueblos pequeños".

Esto ha sido, precisamente, uno de los asuntos que se han tratado a lo largo de esta primera jornada del congreso: la necesidad de un estatuto de régimen jurídico de pequeños municipios, teniendo en cuenta que en muchas circunstancias los trámites o procedimientos que tiene que hacer un pueblo pequeño son los mismo que tiene que hacer una ciudad como Madrid, sin tener en cuenta la diferencia de medios técnicos y humanos que hay.

Miguel Ángel Morales ha insistido también en algo que viene expresando en los distintos foros, como es la necesidad de "potenciar estructuras que funcionan perfectamente, como son las diputaciones provinciales, que garantizan la solvencia de muchos municipios", reclamando un reconocimiento y una atención especial por parte del Estado.

El congreso, que continuará este jueves, está organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), junto con la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Boltaña y el Gobierno de Aragón, y con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un encuentro que nació en 2016, impulsado por la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, y que celebró su primera edición en Montánchez, de la que surgió la llamada Declaración Institucional de Montánchez.

La cita ya se ha consolidado como principal foro del municipalismo español para abordar los desafíos de la despoblación desde una perspectiva territorial, institucional y estratégica.