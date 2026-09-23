Morales reivindica el legado del pueblo gitano en la conmemoración de los 600 años de su llegada a España

Presentación de un sello de Correos que conmemora los 600 años de la presencia del pueblo gitano en España - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Correos presenta en Plasencia un sello que busca combatir los estereotipos

PLASENCIA (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)

El Complejo Cultural Santa María de Plasencia, dependientes de la Diputación de Cáceres, ha acogido este miércoles la presentación del Sello Conmemorativo del 600º Aniversario de la presencia documentada de la población gitana en España, emitido por Correos con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (Fapugex).

El sello tiene una tirada de 65.000 unidades y se puede adquirir en las oficinas de Correos. El objetivo de esta iniciativa es combatir los estereotipos y poner en valor una parte irrenunciable de la identidad española y extremeña.

El presidente de la diputación provincial, Miguel Ángel Morales, ha intervenido en este acto junto al presidente de Fapugex, Juan Vázquez y el concejal de Servicios Sociales, Infancia, Familia e Inclusión del Ayuntamiento de Plasencia, David Calvo.

Durante su intervención, Morales ha destacado que esta acción, junto al resto de actividades programadas con motivo de esta efeméride, suponen un acto de "justicia histórica" que reconoce tanto el legado del pueblo gitano como su resiliencia frente a la persecución y las legislaciones discriminatorias.

Asimismo, ha recordado que no se trata de celebrar una cultura ajena, sino una parte irrenunciable del acervo español, donde aportaciones como el flamenco o la lengua romaní son fundamentales para entender la identidad de España y de Extremadura.

Igualmente, el presidente ha querido poner el foco en la necesidad de ir más allá de los homenajes "el compromiso por la igualdad y contra la exclusión social debe ejercerse los 365 días del año con presupuestos reales", ha insistido.

En este sentido, ha explicado que la Diputación de Cáceres trabaja para que la provincia de Cáceres sea "un modelo de territorio justo e igualitario en el que se desarrollen políticas que no dejen a nadie atrás".

Morales ha explicado algunas de las líneas de acción y financiación de la institución provincial como es el caso del programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano, que facilita la inserción sociolaboral de personas gitanas y que solo en este año ha logrado la formalización de 39 contrataciones.

Por otra parte, de la mano de Fapugex, la diputación cacereña apoya un proyecto centrado en la lucha contra el antigitanismo en los centros educativos. Las consecuencias de esta problemática se reflejan en altas tasas de abandono escolar, segregación en el acceso a una educación de calidad y persistentes estereotipos negativos que afectan tanto a estudiantes como a sus familias.

De manera complementaria, y en el marco del año conmemorativo, se ha inaugurado en el mismo complejo cultural una exposición de viñetas del ilustrador y pintor placentino Jairo Jiménez, en la que, a través de 12 ilustraciones, se muestran elementos vinculados a la historia y legado del pueblo gitano, que podrá visitarse hasta la próxima semana.

HACE 600 AÑOS

Cabe recordar que en el año 1425, el rey Alfonso V de Aragón expidió un salvoconducto a favor de un grupo de peregrinos procedentes de tierras lejanas, encabezados por Juan de Egipto Menor.

Este documento constituye el primer testimonio escrito que acredita la presencia del pueblo gitano en la Península Ibérica. Seiscientos años después de aquel hecho histórico, la contribución de esta comunidad al patrimonio cultural, artístico e identitario de España resulta innegable.

El Pueblo Gitano llegó portando una herencia cultural propia: lengua, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. A lo largo de seis siglos, y pese a haber sido objeto de persecuciones, legislaciones discriminatorias y exclusión sistemática, esta comunidad ha mantenido su identidad y ha contribuido de manera significativa a la conformación de la sociedad española.

Del encuentro entre la cultura gitana y la andaluza surgió el flamenco, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La lengua romaní ha dejado una impronta duradera en el español, y la presencia gitana ha modelado tradiciones, territorios y expresiones colectivas que forman parte de nuestro acervo común.

El Gobierno de España declaró el 2025 como el Año del Pueblo Gitano para conmemorar, precisamente, los 600 años de la llegada documentada de esta comunidad a la Península Ibérica.

La conmemoración de este aniversario constituye, por tanto, una oportunidad para renovar el compromiso institucional frente al antigitanismo y la discriminación estructural que aún persiste en los ámbitos laboral, educativo y social.