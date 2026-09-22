Morales valora el papel de la Diputación de Cáceres en el mantenimiento de pueblos como Ruanes, que ha ganado población

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Ruanes, José Rodríguez Picado - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 22 (EUROPA PESS

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido con el alcalde de Ruanes, José Rodríguez Picado, para conocer las necesidades y proyectos de un municipio que ha aumentado su población de 61 a 95 habitantes.

El encuentro ha servido para poner sobre la mesa el papel que desempeña la institución provincial como apoyo a los pequeños municipios y como herramienta para garantizar servicios, impulsar inversiones y contribuir a mantener vivo el mundo rural.

Así, Ruanes constituye un ejemplo concreto de las posibilidades que existen en los municipios de menor tamaño cuando cuentan con el respaldo de las administraciones públicas. El municipio ha pasado de contar con alrededor de 61 habitantes cuando Rodríguez Picado asumió la Alcaldía a alcanzar actualmente los 95, una evolución que el alcalde vincula, entre otros factores, a las inversiones realizadas y a la mejora de los servicios disponibles.

"Sin la ayuda de la diputación el pueblo se hubiera ido totalmente, no solo vaciado sino totalmente en quiebra", ha señalado el alcalde de Ruanes, quien ha querido poner en valor especialmente el apoyo que la institución provincial presta a los pequeños municipios de la provincia.

Rodríguez Picado ha explicado que en los últimos cuatro años Ruanes ha contado con inversiones de alrededor de 600.000 euros, destinadas a actuaciones y servicios para sus vecinos y vecinas. Entre ellas se encuentra la construcción de un espacio para mayores, con una inversión de 385.000 euros, cuya inauguración está prevista para este año.

El alcalde también ha destacado otros proyectos impulsados con el respaldo de la diputación cacereña, como la puesta en marcha de una tienda para garantizar el acceso a productos básicos en el municipio o la creación del punto limpio, además de otras actuaciones vinculadas a servicios e infraestructuras.

La experiencia de la tienda, ha recordado Rodríguez Picado, surgió de una iniciativa planteada por la entonces presidenta de la diputación, Charo Cordero, y posteriormente se trasladó también a otros pequeños municipios de la provincia, como una fórmula para contribuir a garantizar servicios básicos en localidades de reducida población.

A estas actuaciones se suman otros servicios que hoy forman parte de la vida cotidiana de Ruanes, como el gimnasio, el bar o el propio punto limpio, recursos que adquieren una especial importancia en municipios pequeños donde mantener servicios y equipamientos supone un reto permanente.

Para el alcalde, la Diputación de Cáceres representa precisamente ese respaldo que permite a los ayuntamientos con menos recursos afrontar inversiones que, por sí solos, tendrían grandes dificultades para asumir. "Tengo que hacer malabares", ha explicado Rodríguez Picado, quien ha reivindicado la necesidad de que las instituciones provinciales continúen apoyando a los municipios más pequeños.

AL LADO DE LOS AYUNTAMIENTOS

El presidente de la institución provincial ha señalado que "el caso de Ruanes refleja así una de las funciones esenciales de la Diputación de Cáceres: estar al lado de los ayuntamientos, especialmente de aquellos que cuentan con menos capacidad económica y de gestión, para que el tamaño de un municipio no determine el acceso de sus vecinos a servicios y oportunidades".

Durante el encuentro, Miguel Ángel Morales ha podido conocer de primera mano las actuaciones desarrolladas en Ruanes y las necesidades que plantea el municipio, en una muestra del compromiso de la Diputación con el conjunto del territorio y, de manera especial, con las localidades más pequeñas.

"El crecimiento de la población de Ruanes, que ha pasado de unos 61 habitantes a los actuales 95, se convierte en un ejemplo de cómo la prestación de servicios, la inversión pública y la implicación municipal pueden contribuir a generar condiciones para que los pueblos sigan siendo espacios con actividad, servicios y oportunidades.

En este sentido, Ruanes demuestra que "el mundo rural es un espacio con capacidad para crecer y generar nuevas oportunidades cuando cuenta con el apoyo y las herramientas necesarias", ha concluido el presidente.