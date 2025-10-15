El pintor salmantino Manuel Fernández Gochi expone sus trabajos en el complejo Santa María de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

El pintor salmantino Manuel Fernández Gochi expone la muestra titulada 'De los campos de Castilla a los árboles del norte' en el complejo cultural Santa María de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres, donde se podrá visitar hasta el 23 de noviembre.

A través de sus cuadros, Gochi, fuertemente influido por el expresionismo, imprime una explosión de color, optimismo y vida a los distintos elementos que componen sus cuadros que, fundamentalmente, son paisajes, árboles y bosques.

El horario de visita de esta nueva propuesta pictórica es de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas, según informa la institución provincial.

SOBRE EL ARTISTA

Manuel Fernández Gochi (Salamanca, 1951) comienza su andadura en la pintura de manera autodidacta en 2017, cuando finaliza su carrera profesional como Consultor de empresas.

Su estilo está influido por el expresionismo y el fovismo del XIX. La técnica empleada es óleo sobre lienzo y la temática ha centrado en cuatro áreas: árboles, cielo y copas de los árboles, campos de castilla y paisaje urbano.

Ha expuesto en distintos espacios públicos y galerías de Oviedo, donde reside actualmente, pero también de Madrid, Pamplona, Santander, Palencia o Gijón, entre otros.