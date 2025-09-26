Plasencia se inunda de moda sostenible con la feria Resotex, que impulsa el reciclaje textil

PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

Plasencia se inunda este fin de semana de moda sostenible con una nueva edición de la feria Resotex, en la que participan diseñadores y diseñadoras de España y Portugal con desfiles, talleres, clases magistrales y actividades y obras colectivas.

Esta cita, que impulsa el reciclaje textil, volverá a dejar la imagen de una montaña de ropa que se irá formando a lo largo de este fin de semana junto a la catedral de Plasencia, con la ropa donada por visitantes como una acción de sensibilización para el reciclaje.

Esta es ya una de las señas de la Feria Transfronteriza Moda Sostenible y Reciclaje Textil Resotex, que organiza la Diputación de Cáceres en la capital placentina, cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España Portugal, para concienciar del consumo responsable y del aprovechamiento de los materiales.

La vicepresidenta Tercera de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, ha dado el pistoletazo de salida a esta segunda edición en una Plaza Mayor envuelta en colores, tejidos, materiales diferentes, música y mensajes de sostenilidad.

"Es un hito importante, un encuentro para dar vida a lo que antes podía ser considerado un deshecho y hoy vemos que es un recurso; un encuentro para dar la vuelta a la ropa y con ello abrir nuevos nichos para el diseño, y una oportunidad más de trabajar conjuntamente con nuestros hermanos portugueses, fomentando la conexión entre empresas, artesanos y otros profesionales del sector", ha indicado la vicepresidenta.

También han participado en la inauguración el teniente de alcalde placentino, David Dóniga, así como la directora de la Asociación Textil y de Vestuario de Portugal (ATP), Ana Paula Dinis, que ha participado en la jornada temática titulada 'El valor del taller: confección, arreglos, upcycling y futuro circular', una de las jornadas que a lo largo de estos días se van a ir celebrando.

Dinis ha manifestado la satisfacción de participar en un foro como Resotex, un foro perfecto, ha dicho, para avanzar en la labor que lleva a cabo la ATP, que, desde hace tiempo realiza trabajos de investigación sobre material reciclable, materias primas y empresas sostenibles.

NUEVAS MATERIAS PRIMAS

"Formar parte de este proyecto es importante para nosotros que hablamos desde hace mucho tiempo de procesos más sostenible, de cómo recogemos los residuos, los transformamos en nuevas materias primas recicladas y de cómo integramos esas materias primas nuevamente en nuestro proceso productivo para nuevos productos textiles sin perder calidad", ha apuntado.

Así, durante estos tres días, hasta el domingo, se puede recorrer el espacio expositivo de la Plaza Mayor, con 30 casetas que acogen a 36 marcas extremeñas y portuguesas, que muestran y venden moda y complementos sostenibles.

A ellos se suman 14 diseñadoras y diseñadores que irán mostrando sus últimas creaciones sostenibles en las pasarelas de moda instaladas en la plaza de la Catedral. El sábado, a las 18,00 horas, será de indumentaria tradicional y folklórica, y el domingo, a las 12,00 horas, desfile de moda sostenible de diseñadores hispano-lusos.

También se podrá participar en talleres, clases magistrales y otras actividades como 'Diseñador por un día', la obra colectiva 'Revestimos Resotex' los encuentros con artesanos textiles, talleres de arreglos y Upcycling o la campaña 'Dale una vuelta a tu ropa', actividades y encuentros que tendrán lugar en diversos escenarios como la Plaza Mayor, la Plaza de la Catedral, la Plaza del Mercado, el Complejo Cultural Santa María, el de las Claras o el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.