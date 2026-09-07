El programa Cultura Viva de la Diputación de Cáceres busca 16 ideas para transformarlas en proyectos reales

Cartel del laboratorio Cultura Joven que pone en marcha la Diputación de Cáceres - CV

CÁCERES 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan Cultura Viva ha puesto en marcha el Laboratorio Joven Cultura Viva, un programa formativo gratuito dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres. Se seleccionará un proyecto por cada una de las 16 mancomunidades de la provincia cacereña. El Laboratorio empieza el 26 de septiembre y la inscripción permanece abierta hasta el 19 de septiembre.

El objetivo de este proyecto impulsado por la Diputación Provincial, bajo la coordinación técnica de la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura (AGCEx), es que cada participante convierta una idea cultural propia en un proyecto viable para su comarca. Se puede participar de forma individual, en grupo o desde una asociación con un máximo de 5 personas por proyecto.

El programa combina una jornada intensiva presencial en Cáceres, más mentorías online personalizadas para cada proyecto, y estará impartido por el mediador cultural Alejandro Aparicio, de Contarte Proyectos, reconocido con el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Gestión Cultural 2023.

Con esta iniciativa, Cultura Viva busca escuchar y apoyar al medio rural, dar a la juventud las herramientas necesarias para desarrollar sus propias ideas culturales en sus territorios y abrir nuevos espacios de encuentro impulsados por los propios creadores locales, informa AGCEx en nota de prensa.

"Con el Laboratorio Joven no traemos proyectos de fuera: ayudamos a que los que ya están en la cabeza de la gente joven de nuestros pueblos se hagan realidad. Son ellas y ellos quienes conocen su territorio y quienes van a sostener su cultura mañana. Que haya un proyecto por cada comarca significa que ninguna se queda fuera", ha explicado Jenny Boada, coordinadora de Cultura Viva.