El programa 'Muro crítico' sumará 21 nuevas obras a su mapa de arte en núcleos rurales de la provincia de Cáceres

Mural realizado en Cabezuela del Valle (Cáceres) dentro del programa 'Muro crítico' de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Muro crítico', impulsado por la Diputación de Cáceres, inicia el próximo lunes, 31 de agosto, en El Torno su undécima edición con una nueva ruta por los pueblos de la provincia, con lo que se agrandará el mapa de arte mural esparcido por diferentes núcleos rurales cacereños.

Entre los meses de septiembre y octubre, además de la citada localidad jerteña, el proyecto llevará el arte urbano a Cadalso, Huélaga, Portaje, Torrejón el Rubio, Santa Marta de Magasca y Santiago de Alcántara, donde se realizarán un total de 21 nuevos murales de autor.

En cada una de las localidades se realizarán tres murales de diferentes estilos artísticos, que abarcarán, en líneas generales, disciplinas como el realismo, la abstracción y la ilustración. Las obras serán realizadas por un cartel de artistas reconocidos dentro del sector, procedentes de Extremadura, Galicia, Andalucía, País Vasco y Madrid, al que se sumarán creadores de Portugal, Brasil, Argentina y Chile, reforzando así el carácter internacional del festival.

Este proyecto cultural tiene como objetivo promover el diálogo entre el arte, la sensibilización y el entorno rural, convirtiendo los espacios públicos de los pueblos en lugares de creación, reflexión y encuentro.

'Muro crítico' llega a esta undécima edición después de una intensa trayectoria que ha permitido al proyecto llegar a 88 localidades de la provincia de Cáceres y generar 176 murales. Como cada año, las localidades han sido seleccionadas atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura necesarios para la ejecución del programa.

ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA

Al igual que en ediciones anteriores, los murales partirán de elementos vinculados a la identidad, la historia, el paisaje y la cultura de cada uno de los municipios que participan en el proyecto.

Así, en El Torno (31 agosto al 4 de septiembre), las obras estarán inspiradas en la flor del cerezo y en los berrocales de granito que caracterizan el paisaje de la zona. Cadalso (7 al 11 de septiembre) tendrá en el agua y en el paisaje de la Sierra de Gata uno de los principales ejes de inspiración.

En Huélaga (14 al 18 de septiembre), los artistas dirigirán su mirada hacia la historia agrícola de la localidad y al ya desaparecido cultivo del algodón, mientras que en Portaje (21 al 25 de septiembre) los murales profundizarán en su identidad y tradición ganadera.

La excepcional riqueza natural de Torrejón el Rubio (28 de septiembre al 2 de octubre) y Santa Marta de Magasca (5 al 9 de octubre) será también protagonista de esta edición. La ornitología del Parque Nacional de Monfragüe y de la llanura trujillana-cacereña inspirará buena parte de las obras que se realicen en ambas localidades.

Por último, Santiago de Alcántara (12 al 16 de octubre) mostrará algunos de los elementos más representativos de su identidad local y rayana. Entre ellos, la fiesta de La Frenda, la cultura dolménica y su carácter transfronterizo.

La programación de 'Muro crítico' incluye también el desarrollo de un taller mural dirigido por uno de los artistas participantes, con el objetivo de que vecinos y vecinas puedan acercarse al proceso creativo y participar en la elaboración de una obra colectiva.

Cada intervención concluirá con una visita guiada, en la que los propios artistas muralistas explicarán en primera persona el concepto, las referencias y el proceso de creación de las obras realizadas.

De este modo, el proyecto "busca generar una experiencia compartida entre artistas y comunidades, acercando el arte contemporáneo al territorio y creando nuevos espacios de participación cultural en los pueblos de la provincia", informa la diputación cacereña.

Los artistas urbanos que dejarán su impronta en distintos espacios de los pueblos integrantes de esta última edición son: Fio Silva (Argentina); Mura (Brasil); Isabel Flores (Hornachos); Moi Martos (Don Benito); Jaikü 187 (Cáceres); Sojo (Madrigalejo), y Tiago Hesp (Portugal).

Participarán también PeKolejo (España/ Chile); Daniel Muñoz (Moraleja); Digo Diego (Madrid); Mistepiro (Plasencia); Caín Ferreras (Madrigalejo/Salamanca); Lidia Cao (Galicia); Doa Oa (Galicia); Ase Torralba (Andalucía); Pablo Zabala (País Vasco); Moxaico (Andalucía); Zaida Escobar (Madrid); Yoseba (Galicia), y Nex (País Vasco).