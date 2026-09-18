Resotex abre en Plasencia una nueva edición para impulsar un sector textil más sostenible, innovador y competitivo

La tercera edición de Resotex, la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, ha comenzado este viernes en la Plaza Mayor de Plasencia - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La feria reúne durante este fin de semana a 33 marcas y 18 diseñadores de España y Portugal, y ofrece talleres y desfiles

PLASENCIA (CÁCERES), 18 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de Resotex, la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil, ha comenzado este viernes en la Plaza Mayor de Plasencia con el acto inaugural. Durante todo el fin de semana la feria reúne a 33 marcas, 18 diseñadores de España y Portugal, así como un programa de talleres, desfiles de moda y propuestas de experimentación para impulsar un sector textil más sostenible, innovador y competitivo.

En el acto de inauguración han intervenido la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el alcalde de Plasencia, David Dóniga; la vereadora de la Cámara Municipal de Covilhã, Regina Gouveia y el responsable del Área de Innovación y Sostenibilidad de la Federación Española de Empresas de la Confección y de la Moda (Fedecon), Alfredo Molina.

Gutiérrez ha recordado que esta iniciativa nace para dar respuesta a dos retos del sector textil como son la sostenibilidad y la competitividad, pero también para proyectar y promocionar a empresas, emprendedores, artesanos y diseñadores vinculados a este sector en la provincia de Cáceres.

Igualmente, ha animado a instituciones, empresas y ciudadanía a convertirse en "embajadores de un mensaje" positivo, poniendo en valor las fortalezas de la provincia y trasladando orgullo por lo propio, nuestros recursos y capacidades.

"No tenemos que esperar a que venga gente de fuera para decirnos lo que valemos", ha señalado, defendiendo al mismo tiempo una provincia abierta a nuevos proyectos y talento.

En este contexto, ha insistido en que la Diputación de Cáceres va a seguir apostando por un sector como el del textil y la moda que "como hemos visto está haciendo posible que muchas personas desarrollen sus proyectos de vida en la provincia; conservar tradiciones artesanas al tiempo que integran elementos innovadores y vanguardistas" y que, por ello, considera fundamental para el futuro de la provincia.

El acto ha finalizado con el flashmob 'Miradas', protagonizado por las bailarinas de la Escuela de Danza de Plasencia perteneciente a la Diputación de Cáceres, con música en directo de Tales Rosendo.

JORNADAS TÉCNICAS

Previamente a la inauguración se han llevado a cabo en el Complejo Cultural Santa María las jornadas técnicas 'Del proyecto al ecosistema: el futuro del sector textil transfronterizo', que han reunido a representantes del sector textil, administraciones, centros tecnológicos y proyectos de innovación de España y Portugal.

El programa se ha centrado en la formación y el talento en el sector, la transformación de los talleres textiles, el papel de los centros creativos transfronterizos y la consolidación de RESOTEX como comunidad y ecosistema, con especial atención a la innovación, la sostenibilidad y la economía circular.

Así, del 18 al 20 de septiembre, Plasencia será el punto de encuentro de profesionales del sector textil de España y Portugal. Durante tres días, 33 marcas de ambos países mostrarán sus productos en la Plaza Mayor, y 18 diseñadoras y diseñadores participarán en el Desfile de Moda textil artesana y sostenible hispano-lusa.

Se desarrollarán 14 talleres y acciones creativas dirigidas a la ciudadanía en la Plaza de la Catedral, y el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso acogerá la performance 'Hilos que bailan con poemas de Lorca', además de visitas guiadas durante el fin de semana.

Todo ello demuestra que Resotex es más que una feria comercial, ya que se concibe como un espacio de encuentro, aprendizaje y experimentación en un entorno patrimonial privilegiado y en una ciudad que ha sido un importante polo comercial del norte de la provincia de Cáceres.

También tendrá un papel destacado RESO-LAB, un espacio de experimentación que este año propone iniciativas como 'Del olvido a lo extraordinario', el concurso 'Diseñador/a por un día' o la experiencia 'Experimentando Diseño 3D con material orgánico'.

La feria contará además con la iniciativa Moda re-ven ruta, rondallas por las calles del recorrido de la feria y acciones vinculadas al comercio local.

Los espacios expositivos y de venta permanecerán abiertos durante los tres días: el viernes, de 11,30 a 15,00 y de 17,00 a 21,00 horas; el sábado, de 10,30 a 15,00 y de 17,00 a 21,00 horas; y el domingo, de 10,30 a 15,00 horas.