Un retrato del baile de las Italianas de Garganta la Olla, Premio Señas de Identidad de la Diputación de Cáceres

CÁCERES 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha fallado ya los ganadores de la décima edición del Premio Fotográfico Señas de Identidad, cuyo objetivo es incentivar la creación a la vez que la difusión del patrimonio y la cultura de la provincia.

El jurado, tras analizar las 160 fotografías presentadas, valorando el argumento, la originalidad y la calidad de cada una de ellas, ha otorgado el primer premio, dotado con 1.500 euros, a la fotografía titulada 'Italianas', de Alicia de la Cruz Peris.

"Un preciso retrato de una de las danzantes del tradicional baile de las Italianas de Garganta la Olla. Apoyada en el postigo de un portón, la figura presenta los elementos más característicos de su indumentaria", indica el acta del jurado.

Los dos segundos premios, dotados con 1.000 euros cada uno, han sido para 'El carbote', de Sara María Rubio Largo, con una imagen que compone un bodegón con los frutos tradicionales del otoño cacereño; y 'El Capazo', de Francis Villegas, "una potente instantánea que capta todo el movimiento y la emoción de uno de los momentos álgidos de la fiesta de El Capazo de Torre de Don Miguel, en el que los capaceros comienzan a lanzar las esteras con intención de dejarlas enganchadas en el árbol, antes de que este rompa a arder".

Finalmente, se han otorgado cinco terceros premios, dotados con 400 euros cada uno de ellos, a unos trabajos en los que se reflejan indumentaria tradicional extremeña, fiestas, costumbres y vida en los pueblos.

Las obras y autores son 'Los calabazeros', de Rafael Martín Sánchez; 'Lluvia de confeti en la patatera', de Carlos Gil Andreu; 'Dapiti en pichorra', de Elizabeth Catherine Casares Bueno; 'Encierro de los toros', de María Esther Labrador Justo, y 'Negritos en el Martes Mayor', de Marcial Rojo Durán.