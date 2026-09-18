La Sala de Arte El Brocense de Cáceres abre su temporada expositiva con una propuesta de la extremeña Paula Valdeón - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Arte El Brocense de Cáceres ha iniciado la temporada expositiva con la muestra titulada 'Escaleras, Celosías y un Pavo Real' de la artista extremeña Paula Valdeón Lemus. La muestra, comisariada por Julio C. Vázquez, acerca al visitante a su particular forma de mirar al descubrir en lo mínimo la posibilidad de un discurso alternativo acerca de lo cotidiano, y podrá visitarse hasta el 17 de octubre.

Las obras expuestas en la sala situada en la calle San Antón dependiente de la Diputación de Cáceres, replican, a escala expositiva, la operación que origina cada pieza desde el detalle o el fragmento abstracto que busca reconstruir en nuestra retina una imagen mayor, sobre un soporte que cose patrones en forma de trama.

El proyecto, por tanto, propone un recorrido que busca activar nuevas relaciones en su cuerpo de obra, donde la deconstrucción de arquitectura y ornamento revela su capacidad para ordenar nuestras formas de mirar, de pertenecer, pero también de diferenciarnos, en un contexto actual inevitable en el que esa ficción de hogar pasa de obrar memoria a operar desigualdades.

SOBRE LA ARTISTA

La artista Paula Valdeón (Villafranca de los Barros, 1992) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y Máster en Investigación Artística por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha expuesto en espacios como el Centro Niemeyer, Casa de Velázquez o el Centro Cultural de España en México y participado en ferias como ARCO, Estampa, Zona Maco, Urvanity o EXPO Chicago.

Su trayectoria incluye residencias en España, México, Cuba y Estados Unidos y galardones como el Premio de Artes plásticas Sala El Brocense, el Premio Obra Abierta de la Fundación Caja Extremadura, el Premio Nacional Feria Marte o el Premio de Arte Público de la Bienal Miquel Navarro de Mislata.

La propuesta de Paula Valdeón es uno de los seis proyectos expositivos seleccionados para formar parte de la programación 2026 de la Sala de Arte, en el marco de la primera convocatoria Sala El Brocense del Área de Cultura de la Diputación de Cáceres a la que concurrieron 40 proyectos provenientes de todos los puntos de la geografía española.

Por su parte, ya conocemos a los seis proyectos seleccionados en la segunda convocatoria, cerrada el pasado 30 de mayo, que configurará la programación para 2027 y a la se han presentado 189 propuestas.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha agradecido a cada uno de los artistas el interés mostrado y la confianza depositada en este espacio cultural destacando, además, que "tanto el aumento espectacular de envíos como la diversidad y calidad de los proyectos recibidos vuelven a confirmar el papel de la Sala de Arte El Brocense, y la provincia de Cáceres, como punto de encuentro y difusión de la creación contemporánea".

Cabe recordar la convocatoria de proyectos artísticos Sala El Brocense está dirigida a artistas y creadores visuales de arte contemporáneo (pintura, escultura, fotografía, instalación y arte gráfico) y ofrece apoyo integral en producción, montaje, seguro y difusión, además de 1.500 euros en concepto de honorarios a cada uno de las y los artistas seleccionados.