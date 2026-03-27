La Sala de Arte El Brocense ofrece la exposición 'VE Y VE' de la artista gallega María Xosé Fernández - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Arte El Brocense, dependiente de la Diputación de Cáceres, ofrece durante estos días la exposición 'VE Y VE', de la artista gallega María Xosé Fernández Iglesias, en la que plantea que la percepción "nunca es neutral, sino que está condicionada por factores como el punto de vista, el encuadre y el foco".

De este modo, la artista evidencia en su exposición la idea de que "no existe una realidad única, abriendo la puerta a múltiples interpretaciones" y anima al espectador a tomar conciencia de cómo observa la obra.

La exposición fue inaugurada en la tarde de este pasado jueves, en la que la diputada de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín Declara, subrayó el interés de esta propuesta artística afirmando que "proyectos como este enriquecen la programación cultural de la provincia y nos animan a mirar con mayor atención. El arte contemporáneo es también una herramienta para entender mejor el mundo que nos rodea".

Una muestra que surge a partir de libros y enciclopedias en desuso, que la artista transforma mediante diversas técnicas en piezas con nuevos significados, por lo que uno de los aspectos más destacados de la muestra es el uso de materiales reutilizados, donde el papel se convierte en un elemento fundamental de su trabajo, según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

En ese sentido, el recorrido expositivo se divide en dos espacios, como es por un lado la planta baja o "planta solar", en la que "el color y la experimentación visual generan un ambiente sensorial", mientras que en contraste, la planta superior presenta una selección en blanco y negro que recoge trabajos anteriores, ofreciendo una visión más sobria y reflexiva.

La exposición podrá visitarse hasta el 2 de mayo en la Sala de Arte El Brocense de Cáceres, situada en la calle San Antón, 17, de martes a sábado en horario de mañana y tarde. La entrada es gratuita.

Nacida en Vigo en 1961, María Xosé Fernández Iglesias desarrolla desde los años ochenta una sólida carrera en el ámbito del arte contemporáneo. Su obra, de carácter multidisciplinar, abarca diferentes lenguajes como la instalación, el dibujo o la escultura, en torno a temas como la memoria, la imagen y los sistemas de representación.

Su trabajo ha podido verse en espacios destacados como el Museo Liste de Vigo o la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, además de formar parte de exposiciones colectivas dentro y fuera de España.