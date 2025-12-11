La sala Pintores 10 de Cáceres expone documentos antiguos con métodos históricos para garantizar su autenticidad

Uno de los documentos que se exponen en la sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sala Pintores 10 de Cáceres expone una nueva muestra del programa 'Hablan nuestros documentos', que organiza el Archivo de la Diputación de Cáceres, y que en esta ocasión saca a la luz una serie de documentos antiguos en los que se pueden ver los métodos con los que las distintas sociedades, a lo largo de la historia, han garantizado la autenticidad de lo escrito.

En este caso, el título de esta edición es 'En testimonio de verdad', fórmula que durante siglos utilizaron escribanos y notarios para cerrar y validar las escrituras. Junto a su firma, como explica la responsable del Archivo y Biblioteca de la institución provincial, Montaña Paredes, incorporaban un signo personal, a menudo complejo y difícil de falsificar, que acompañaban con expresiones como "He aquí este mío signo natal en testimonio de verdad".

Esa declaración, que otorgaba fe pública al documento, inspira esta nueva muestra del Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres dentro del programa 'Hablan nuestros documentos', que alcanza ya su edición número 32.

La exposición presenta una selección de documentos y piezas que ilustran los distintos modos que las sociedades han ideado para garantizar la autenticidad de lo escrito. A través de paneles explicativos y ejemplos originales, el visitante podrá recorrer un amplio arco histórico que abarca desde los primeros sistemas de sellado en Oriente Próximo hasta las actuales firmas electrónicas y certificados digitales.

El recorrido muestra cómo, a lo largo de los siglos, han convivido y evolucionado procedimientos como los sellos cilíndricos mesopotámicos, que funcionaban como una "firma" única e irrepetible; los anillos sigilares de Grecia y Roma, cargados de simbolismo y autoridad; los sellos de cera medievales, colgantes o adheridos, utilizados por reyes, concejos, obispos y corporaciones; o las rúbricas y signos notariales, verdaderas marcas de identidad profesional destinadas a impedir fraudes.

También se pueden apreciar métodos como el papel sellado y las pólizas fiscales, que desde la Edad Moderna aunaron autenticación y control impositivo; la mecanización de la autenticación en los siglos XIX y XX, con sellos de caucho, timbres y estampaciones en seco, y la llegada del entorno digital, que sustituye la materialidad del sello por claves criptográficas y sistemas electrónicos de validación.

La muestra subraya una conclusión fundamental, indica Montaña Paredes, que es que "toda sociedad ha necesitado distinguir lo auténtico de lo falso, y esa búsqueda ha dado lugar a una gran diversidad de métodos, materiales y símbolos".

"Si algo demuestra este recorrido, es que la autenticación documental no es un detalle accesorio, sino un elemento fundamental de la cultura escrita". Desde la arcilla mesopotámica hasta la nube digital, las sociedades han inventado métodos para distinguir lo verdadero de lo falso, lo legítimo de lo apócrifo.

SIGNOS PROPIOS EN CADA ÉPOCA

Cada época ha dejado sus propios signos: improntas, cera, papel timbrado, rúbricas, sellos de tinta o certificados digitales. Todos ellos conforman una larga historia en la que se entrelazan derecho, poder y confianza.

Los materiales expuestos abarcan más de cuatro siglos de historia y muestran una gran variedad de técnicas y soportes. Así, se puede ver un Censo de heredad con signo y fórmula notarial de 1614, donde puede verse la fórmula notarial que da origen al título; una Credencial del conde de Falkenstein al obispo de Plasencia, 1676; un conjunto de ocho sellos de placa y oblea pertenecientes a autoridades civiles, eclesiásticas y nobiliarias.

Entre ellos, el ministro provincial de San Gabriel, el Conde de la Oliva, el Marqués de Astorga o el obispo de Plasencia, que muestran la variedad y riqueza formal del sello como instrumento de legitimación, o una copia auténtica de 2025 de informe con firma electrónica y CSV, exponente contemporáneo de firma electrónica avanzada y Código Seguro de Verificación, que cierra el recorrido mostrando la transición definitiva hacia la autenticación digital.

La exposición permanecerá abierta al público en el Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres hasta finales del mes de enero, reafirmando el compromiso de la institución con la difusión del patrimonio documental y el acercamiento de la historia administrativa de la provincia a la ciudadanía.