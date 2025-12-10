El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres estrena tres nuevos vehículos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres cuenta con tres nuevos vehículos que se incorporan a su flota para fortalecer el servicio en unos momentos que está experimentando una progresiva ampliación, con la apertura de nuevos parques de bomberos en la provincia.

Se trata de un vehículo para Unidad de Mando y Jefatura y dos vehículos de personal y carga para los parques de Coria y Plasencia, en los que se ha invertido un presupuesto de 185.000 euros y que han sido recepcionados este miércoles con la presencia del diputado del Sepei, Alberto Ortega Villarroel.

El vehículo de mando es el designado para los movimientos del Jefe de Guardia por la provincia, y por tanto debe ser un vehículo versátil, capaz de moverse con agilidad por cualquier terreno, y en el que tiene gran relevancia la potencia de los equipos de comunicaciones.

Actualmente, tal como ha indicado el diputado, se requería ya una renovación y actualización, dadas las exigencias que supone la dirección y el mando del SEPEI en toda la provincia durante una guardia de 24 horas, una provincia de casi 20.000 Km2.

El nuevo vehículo de Mando y Jefatura es híbrido, con 210 CV de potencia y caja de cambios automática, con tracción permanente a las cuatro ruedas. Cuenta con cunas para carga de linternas y walkies, además de conexiones de alimentación para telefonía, portátiles, etcétera; un ajón con soporte para un Equipo de Respiración Autónoma (ERA); un soporte para extintor PQS de 6 kgs y otro para cizalla de corte manual.

También está equipoado co un cajón gavetero para EPI para incendios estructurales; dos pizarras de Gestión Operativa y Mando, soportadas y escamoteables, de tamaño A2: Situación Táctica Actualizada (SITAC) y Orden Complementaria de Transmisiones (OCT), y un equipo de radiocomunicaciones.

Además, el vehículo dispone de equipo de comunicaciones del Sepei, y una emisora de comunicación con Infoex, para tareas de coordinación en intervenciones de incendios de interfaz y forestales.

Todo ello ha requerido de una instalación eléctrica específica reforzada para la carga de batería del vehículo, así como la carga y alimentación de los equipos embarcados en estado estacionario, con interruptores de corte eléctrico específicos en la consola.

En este contexto, ha explicado el diputado, "el vehículo supondrá para el desarrollo de las funciones del Jefe de Guardia, la potenciación de sus capacidades y mejora de los recursos actuales, dotándole además de las herramientas gráficas específicas del sistema de gestión operativa implantado en Sepei (método de Gestión Operativa y Mando GOM, basado en de la Escuela Nacional Superior de Oficiales de Bomberos de Francia, Ensosp), en los casos en los que se requiera desplegar un nivel de mando en la intervención GOM Nivel 3.

DOS UNIDADES MIXTAS DE PERSONAL Y CARGA (UPC)

Ortega Villarroel ha detallado que la ampliación progresiva de parques que prestan servicio en el Sepei, sumado al tamaño de la provincia de Cáceres a la que sirve, "supone que los desplazamientos diarios entre centros de trabajo aumenten", ya sea por necesidades operativas --movilidades de personal por intervenciones o por prestación del servicio--, actividades preventivas, formación del personal operativo, suministro de material y equipamiento desde el almacén central, labores logísticas...

De ahí, la necesidad de "ir incorporando en todos los parques vehículos de transporte, con capacidad y versatilidad para dar servicio tanto a personal como a carga". Así, se ha optado por vehículos tipo furgoneta ligera, con puertas traseras correderas y capacidad legal para la circulación de siete personas, con una tercera fila de asientos escamoteables. Estos dos vehículos irán destinados a los parques de Plasencia (T-23) y Coria (T-42).

Los tres vehículos adquiridos disponen de equipo de iluminación de prioridad y emergencia obligatorio por la normativa de tráfico vigente, compuestos por: coronas de 16 módulos de 3 leds con reflector parabólico distribuidos en el perímetro del puente de luces; dos pilotos microleds en la parrilla delantera; dos pilotos microleds en la parte trasera. Además, incluyen una sirena electrónica y un altavoz compacto.