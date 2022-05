Talayuela y Almaraz acogen las finales de los Trofeos Diputación de Cáceres de Baloncesto y Fútbol Sala

CÁCERES, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las localidades cacereñas de Talayuela y Almaraz acogerán este domingo 15 de mayo las finales de los Trofeos Diputación de Cáceres de Baloncesto y Fútbol Sala. En Talayuela se disputarán las finales masculina y femenina de baloncesto, mientras que en el caso del fútbol sala solo se jugará la final femenina, ya que la masculina será el 4 de junio porque ahora comienzan los play off.

Concretamente, la final de Baloncesto Senior Femenino será a las 11,00 horas, en el pabellón municipal de Talayuela, entre El Pensador Miralvalle de Plasencia y el Navidul Al-Qazeres ADC de Cáceres.

La categoría de Baloncesto Senior Masculino será a continuación, a las 13,00 horas, en el mismo pabellón, y se disputará entre el CP Miralvalle de Plasencia y el ADC de Cáceres. En el caso del baloncesto, la competición ha contado con 22 equipos masculinos y 5 femeninos, con la participación de 13 municipios.

Respecto al Trofeo de Fútbol Sala, este domingo se disputará la categoría femenina entre el C. Navalmoral F.S y el E.F Morala. Será a las 20,00 horas, en el pabellón municipal de Almaraz. Por primera vez se va a jugar la final masculina de fútbol sala en fecha diferente de la femenina, ya que esta liga todavía no ha terminado y este fin de semana empiezan los play off por el título, por lo que se tiene prevista su final para el 4 de junio.

Los encuentros se han presentado este jueves por parte del diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López, que ha agradecido el esfuerzo que en los últimos años de pandemia han hecho las dos federaciones para poder continuar y celebrar este año estos trofeos. "Gracias a su trabajo y esfuerzo se han recuperado licencias", ha dicho, ya que en ambos trofeos han participado más de un millar de jugadores.

El diputado ha estado acompañado de Juan Carlos Jiménez, presidente del Comité de Fútbol Sala, y de Jorge Santos, secretario de la Federación Extremeña de Baloncesto, que han augurado unas finales "apasionantes".