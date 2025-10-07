La UEx y la Diputación de Cáceres ponen en marcha el III Máster de Formación en Gestión y Administración Local

Alumnos del Máster de Formación en Gestión y Administración Local organizado por la UEx y la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura (UEx) y la Diputación de Cáceres han puesto en marcha la tercera edición del Máster de Formación en Gestión y Administración Local, una propuesta dirigida a profesionales que quieren desarrollar su labor en ayuntamientos y administraciones locales.

En sus dos primeras ediciones, ya han pasado por este curso de postgrado un total de 60 alumnas y alumnos, 23 de los cuales (15 mujeres y 8 hombres) han recibido ya el título tras cursar el máster en su segunda edición.

La tercera edición en el curso 2025/2026 comienza con 25 personas, que lo cursarán en el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero de la diputación provincial, en la capital cacereña.

Así, desde octubre de 2025 a julio de 2026, de lunes a jueves, los estudiantes se formarán en las competencias para el ejercicio posterior de labores profesionales en entidades locales, con temáticas como las Bases de Régimen Local, el funcionamiento de las entidades locales, el urbanismo o la gestión presupuestaria, entre otros.

La inauguración de esta nueva edición se ha realizado en un acto en el que los nuevos alumnos han podido compartir experiencia con los salientes, que recibían su título.

La vicepresidenta tercera de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, ha participado en la entrega de los títulos, junto al decano de la Facultad de Derecho, Manuel de Peralta, y el director del máster, Vicente Álvarez.

Ruíz ha apuntado la importancia de esta formación para cubrir la necesidad que tienen algunos municipios por la escasez de secretarios o secretarias interventores. "Necesidad de personal técnico cualificado que trabaje en los ayuntamientos de la provincia, con especial atención a materias más complicadas, como puede ser la materia urbanística o la jurídica", ha añadido.

El director del máster ha destacado también el peso que ha ido adquiriendo esta formación, y que se refleja, entre otras cosas, en la incorporación de alumnas y alumnas al trabajo de la administración local.

Por otra parte, Vicente Álvarez ha detallado que de las 23 personas que recogían el título en esta segundo edición del máster, 15 son mujeres y 8 hombres, y 20 provienen de licenciaturas de la UEx.

El máster es financiado por la Diputación de Cáceres con un presupuesto de 165.000 euros, permitiendo que el coste para el alumnado sea de 150 euros la matrícula.