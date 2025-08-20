La voz de Mayte Martín pone este viernes el broche de oro a los Conciertos de Pedrilla en Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Conciertos de Pedrilla, organizados cada verano por la Diputación de Cáceres finalizan este viernes, 22 de agosto, con la actuación de Mayte Martín. Será a las 22,00 horas, en los jardines del Museo Pedrilla de la capital cacereña.

Nacida en Barcelona en 1965, Martín es una de las cantantes y compositoras de mayor prestigio en el mundo del flamenco y el bolero. Pertenece a esa extraña categoría de artistas que no necesitan, ni quieren, sacar un disco cada dos años para sobrevivir, ni por conservar un sitio en la actualidad o en la memoria del público.

Fue Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2019 y dos años más tarde, en 2021, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña.

En los Jardines de Pedrilla se escucharán temas recogidos en su último álbum, denominado Tatuajes y editado en 2024, que incluye títulos que todos atesoramos en la memoria como 'Gracias a la vida', 'Alfonsina y el mar' o 'Ne me quitte pas'.

Las entradas pueden adquirirse, al precio de 5 euros, a través de la web de Cultura de la Diputación de Cáceres y en taquilla, a la entrada al recinto, a partir de las 20,00 horas, el mismo día del concierto. Toda la recaudación de los Conciertos de Pedrilla, recordamos, irá destinada a proyectos de asociaciones de fines sociales y sin ánimo de lucro.

Mayte Martín cierra un ciclo que ha contado con seis conciertos de diversos estilos durante julio y agosto con una propuesta que este año ha incluido artistas como Yerai Cortés, Travis Birds, Pedro Pastor, Balkan Paradise y la portuguesa Teresa Salgueiro.