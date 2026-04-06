El 112 activa la alerta amarilla por lluvias y fuertes rachas de viento en varias zonas de Extremadura

Archivo - Una mujer camina con un paraguas en la mano, a 8 de junio de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por lluvias en las Vegas del Guadiana, Cáceres Norte, comarcas Tajo y Alagón y Meseta cacereña, entre las 10,00 y las 22,00 horas de este martes, 7 de abril, dado que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora en todas estas zonas.

Por su parte, se prevé una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la comarca de Cáceres Norte, entre la media noche del día 7 y la media noche del día 8 de abril.

También activa la alerta amarilla por viento, desde las 10,00 hasta las 18,00 horas del martes, por rachas de hasta 70 kilómetros hora en las Vegas del Guadiana, Barros y Serena y zona sur de Badajoz y en la zona norte de Cáceres, Meseta cacereña y Villuercas y Montanchez, respectivamente.

De igual forma, se activa nivel amarillo de alerta por posibles tormentas en las Vegas del Guadiana en la provincia de Badajoz y en el norte de Cáceres, comarcas de Tajo y Alagón y Meseta cacereña, en la provincia de Cáceres, entre las 10,00 y las 22,00 horas de mañana.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de cada localidad, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de cada ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, atendiendo a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; y en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

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