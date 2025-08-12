El 112 Extremadura activa este martes la alerta amarilla por tormentas en el sur de Badajoz, Villuercas y Montánchez

Archivo - Un rayo, capturado desde una terraza durante una tormenta. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará hoy martes, 12 de agosto, el nivel de alerta amarilla por tormentas en la zona Sur de la provincia de Badajoz y en las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres.

El aviso se establecerá a las 14,00 horas y se extenderá hasta las 22,00 horas por este fenómeno adverso, que puede ir acompañado de chubascos y rachas de viento muy fuertes, sin descartar granizo.

Ante estas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se recomienda a las alcaldías de las mencionadas zonas que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos, para que revisen bajadas de agua de los tejados, acumulación de escombros, objetos, hojas y tierra que puedan obstaculizar el paso de agua por cauces, cunetas, acequias o alcantarillado de su localidad.

De igual modo, deben prestar especial atención a los sumideros y socavones, así como a los muros en mal estado, indica la Junta en una nota de prensa.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en orillas de los ríos y llevar siempre consigo un teléfono cargado para contactar, en caso de necesidad, con el Centro 112.