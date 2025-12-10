El 112 Extremadura atiende 47 accidentes durante la operación especial de tráfico por el Puente de Diciembre

Archivo - Circulación moderada en la autovía de Extremadura en una imagen de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 47 accidentes durante la operación especial de tráfico por el Puente de la Constitución-Inmaculada puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del 5 de diciembre hasta las 23,59 horas del 8 de diciembre.

De estos 47 accidentes, 31 han ocurrido en vía interurbana y 16 en casco urbano. En la provincia de Badajoz se han producido un total de 30 accidentes y en la de Cáceres 17.

Como consecuencia de ellos, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 31 personas, de las que 28 han sido de carácter leve y 3 de carácter grave y no se han contabilizado fallecidos.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado un total de 81 recursos, de los que 29 pertenecen al SES, uno a Cruz Roja, tres al Cuerpo de Bomberos, 31 a la Guardia Civil y 17 a la Policía Local, ha informado la Junta en nota de prensa.