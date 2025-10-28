Unos 140 pilotos de toda España disputan el fin de semana en Mérida el Campeonato de Motocross de Autonomías y de MX65

Presentación del Campeonato de España de Motocross de las Autonomías y el Campeonato de España de Mx65 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de Motocross de las Autonomías y el Campeonato de España de MX65 se celebrará en Mérida este próximo fin de semana, días 1 y 2 de noviembre, en el circuito municipal Vía de la Plata de Mérida.

El Motoclub Vía de la Plata organiza este evento, con la coordinación de la Real Federación Motociclista Española (RFME), que reunirá a unos 140 pilotos, la mayoría de ellos menores de edad, según han avanzado en la presentación este martes el delegado de Deportes, Antonio Marín, y la presidenta del Motoclub Vía de la Plata, María Elena Macías Sánchez.

La competición está compuesta por dos pruebas. La primera será el Campeonato de España de Motocross de las Autonomías, en el que participarán los seis mejores pilotos de España seleccionados de las 17 comunidades y las ciudades autónomas.

La segunda prueba corresponde al Campeonato de España de MX65, una categoría para jóvenes pilotos de entre 9 y 12 años con motocicletas de 65 centímetros cúbicos.

HORARIOS Y PRUEBAS

El viernes, 31 de octubre, de 16,00 a 19,00 horas, se llevarán a cabo las verificaciones administrativas, relativas a las licencias y DNI de los participantes, y las verificaciones técnicas, de carácter riguroso y exhaustivo, en las que se revisarán tanto las motocicletas como la equipación y los elementos de seguridad de los pilotos.

El sábado 1 de noviembre, de 08,00 a 10,30 horas, se habilitará un nuevo turno de verificaciones para aquellos pilotos que no pudieron realizarlas el día anterior y a partir de las 10,00 horas se dará comienzo los entrenamientos en las distintas categorías: libres de Élite, cronometrados de la Copa de España MX65 y libres de Autonomías MX85 centímetros cúbicos, que se desarrollarán hasta las 12,10 horas.

Seguidamente, a las 12,35 horas se disputarán las mangas de clasificación para los equipos autonómicos de Élite y la categoría MX85, y a las 13,15 horas dará comienzo la primera manga de competición de los MX65 correspondiente al Campeonato de España, mientras que la segunda manga de MX65 se celebrará a las 14,45 horas.

Así, la primera ceremonia de entrega de trofeos de la jornada, correspondiente a la Copa de España MX65, tendrá lugar a las 15,15 horas.

El domingo, día 2, se realizará un 'Warm-up' o calentamiento previo de 15 a 20 minutos, durante el cual los pilotos podrán probar y reconocer el terreno, evaluar las condiciones de la pista y trazar sus mejores recorridos, con el objetivo de conseguir los mejores tiempos posibles antes de la carrera.

Posteriormente, a las 10,30 horas se disputará la Race 1 del equipo Élite, seguida a las 11,20 horas por la Race 1 del autonómico MX85; a las 12,05 horas se celebrará la Race 2 del equipo Élite, y a las 12,55 horas la Race 2 del autonómico MX85, y finalmente, a las 13,40 horas tendrá lugar la Race 3 de la categoría Élite.

Por su parte, la segunda ceremonia de entrega de trofeos de la jornada, correspondiente a la categoría de Autonomías, tendrá lugar a las 14,15 horas.

Cabe recordar que las entradas, cuya venta anticipada se realiza en el taller Metaltyres, tienen un precio de 15 euros para quienes deseen asistir ambos días y de 10 euros para quienes solo puedan acudir el domingo. También estarán disponibles en taquilla durante el evento.

CIRCUITO RENOVADO CON 120.000 EUROS

El delegado de Deportes, Antonio Marín, ha señalado que el circuito ha sido reformado con una inversión de 120.000 euros por el Ayuntamiento de Mérida, cumpliendo con la normativa vigente y con el objetivo de "favorecer" la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional.

Asimismo, Marín ha lamentado la falta de apoyo económico por parte de la Junta de Extremadura y ha expresado su "deseo" de que estas mejoras "permitan atraer en el futuro competiciones internacionales", siguiendo el ejemplo de anteriores eventos europeos celebrados en el circuito Vía de la Plata.

En cuanto a las mejoras realizadas, se ha sustituido la valla perimetral del circuito, incorporando un doble vallado para cumplir con la normativa de la Real Federación Motociclista Española (RFME). Asimismo, se han efectuado mejoras en el acceso del público y en la zona de aparcamiento y boxes, y se ha instalado un sistema que permitirá a los pilotos realizar la salida de manera más equilibrada y equitativa, sustituyendo la tradicional salida sobre tierra.

Por otro lado, se ha adecuado el edificio principal del circuito, que anteriormente albergaba la oficina de carreras, la sala de prensa y la sala de reuniones, que se encontraba en un estado bastante deteriorado, así como mejoras en el sistema de saneamiento y servicios públicos, ha indicado Marín.

El concejal ha destacado que las reformas posicionan a Mérida en el "mapa del motociclismo nacional", convirtiéndola en un "referente" para la celebración de eventos de este tipo que, sin duda, "contribuirán a impulsar la economía de la ciudad".

Además, ha animado a la ciudadanía a visitar el "renovado" circuito y les ha invitado a "disfrutar" de un evento que, sin duda, resultará "inolvidable".

Por su parte, la presidenta del Motoclub Vía de la Plata, María Elena Macías Sánchez, ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida por la inversión y el apoyo destinados a adecuar el circuito a las necesidades y seguridad de los pilotos, así como por la cesión de las instalaciones.

Además, ha resaltado la oportunidad de traer a Extremadura el auge del motociclismo y ha invitado a la población a asistir al campeonato donde ha prometido que va a ser "un fin de semana espectacular".