MÉRIDA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que "quien se la juega" en las elecciones del 21 de diciembre es la 'popular' María Guardiola y ha recalcado que votar al PP o a Vox es "votar lo mismo".

También se ha mostrado convencido de que el PSOE "va a sorprender, porque va a ganar las elecciones", y ha admitido la existencia de una "verdadera pulsión" que, aunque "probablemente es silenciosa y no la percibe Guardiola", la "va a tener que reconocer".

Así, ha dicho que hay "un voto que se está decidiendo en estos días", y que es "mayoritariamente de izquierda", al tiempo que ha afeado que la derecha es "muy tramposa", para lo que ha puesto de ejemplo que se presentó como secretario general del PSOE extremeño en marzo de 2024 y en abril ya tenía una "denuncia falsa".

"La derecha nunca sabe ganar limpiamente, tiene que destruir al adversario político y, aunque es verdad que todo este tiempo ha sido muy duro desde el punto de vista que han intentado incluso deshumanizarme, la realidad es que la gente está viendo no solamente lo que ha pasado, sino cómo se han adelantado las elecciones para que no se conociera realmente el resultado de esta gran mentira que representa la denuncia falsa", ha señalado en relación a su causa por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Gallardo ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Canal Extremadura Radio recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que desconoce si su situación procesal le perjudicará o no en las elecciones pero ha insistido en que está tratando de explicar "cuál es el motivo principal de esas denuncias falsas".

No obstante, ha admitido que sí le ha perjudicado a nivel familiar y ha dicho que le ha tenido que explicar a sus hijos que no había hecho "absolutamente nada", a lo que ha añadido que "por muchos insultos" pronunciados en el debate electoral de este pasado jueves por Guardiola y el candidato de Vox, Óscar Fernández, y por "mucho que hayan intentado engordar una mentira falsa, al final todo quedará en nada".

Para Gallardo, que Guardiola haya adelantado las elecciones autonómicas, constituye un "fracaso estrepitoso" y ha afeado que lo que ha pretendido es "simple y llanamente aprovecharse de los extremeños, primero para apuntalar un liderazgo fallido que es el de Feijóo y segundo para intentar utilizar a los extremeños para reforzarse" aunque ya "vivía cómoda con sus acuerdos externos con Vox".

"La señora Guardiola vivió y convivió con Vox dentro y para ello no tuvo ningún escrúpulo en eliminar la Consejería de Igualdad y pactar con el partido más machista de Europa, que niega la violencia de género, y no les echó, no les echó porque hicieran algo extraño, porque fueran muy de derecha no, no los echó, se fueron ellos", ha aseverado.

