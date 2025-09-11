Unos 4.600 pescadores y 700 cazadores cuentan ya con la nueva licencia telemática en Extremadura

BADAJOZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha detallado que ya son 4.600 los pescadores y 700 los cazadores que han obtenido su licencia de forma telemática desde los meses de abril y agosto respectivamente.

La licencia telemática de pesca entró en vigor en Extremadura el pasado abril, y desde entonces, obtienen su permiso por esta vía una media de 30 pescadores cada día, y sin tener que desplazarse a ninguna sede física, desde casa, a través del móvil, la tableta o el ordenador. La de caza está disponible desde agosto y, en su primer mes de vigencia, la media ronda las 25 altas cada 24 horas.

Estas cifras muestran la "magnífica" acogida de esta medida implantada por la Junta de Extremadura y que supone un avance en el proceso para digitalizar la administración autonómica, conforme al compromiso anunciado por la presidenta extremeña, María Guardiola, en su discurso de investidura, según ha destacado Ramírez en su intervención en la inauguración de la 34º Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que se celebrará hasta el próximo domingo en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba).

"Todo esto no sería posible si no tuviéramos claro que la caza y la pesca son sectores estratégicos para Extremadura, lo han sido siempre y lo seguirán siendo", ha remarcado, para destacar la "amplia batería" de medidas aprobadas por la Junta en torno a estos dos sectores y recordar otras novedades puestas en marcha por la Consejería durante el último año, como las ayudas a los cotos sociales y privados de la región, que han agotado la partida prevista y que el próximo año tendrán una segunda convocatoria a la vista de la buena acogida.

También ha citado los proyectos para mejorar las poblaciones de perdiz roja o conejos de monte; el nuevo decreto de control sanitario de la carne de caza, elaborado junto a la Consejería de Sanidad; el Plan General de Pesca, o la bonificación del 100 por cien en el Impuesto de Aprovechamiento Cinegético para los cotos afectados por los incendios forestales de este verano.

De Feciex, Francisco Ramírez ha señalado que es la feria más importantes de la península Ibérica de los tres sectores que la protagonizan y ha aportado cifras referidas a los sectores cinegético y piscícola en la región, como que Extremadura tiene más de 3.200 cotos de caza que ocupan casi 3,5 millones de hectáreas, lo que supone que en el 82 por ciento de la región se puede ejercer la actividad cinegética, que cuenta con más de 30.000 licencias. De pesca hay ya más de 100.000 y entre ambos sectores mueven más de 400 millones de euros al año en la comunidad.

IMPACTO DE LA CAZA Y LA PESCA

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que Ifeba abre sus puertas este jueves para acoger una nueva edición de Feciex, que ha crecido, se ha adaptado a los cambios y ha aumentado su calidad cada año hasta convertirse en lo que es hoy en día, con más de un centenar de actividades y que, hasta el domingo, acoge experiencias, encuentros y negocio, a la par que ha resaltado del sector de la pesca, una actividad recreativa en Extremadura, su "importantísimo" impacto en la gestión y conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad.

De la caza, ha remarcado el trabajo de quienes tienen como "misión" su fomento y práctica activa y ha dado la enhorabuena a la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex), que recibirá un reconocimiento en esta edición por sus diez años de compromiso con el sector y su futuro. También ha citado a la Federación Extremeña de Caza y ha agradecido su implicación en esta feria, su esfuerzo "constante" en la defensa del sector y en la promoción de la formación, así como en la transmisión de los valores a las nuevas generaciones.

Asimismo, ha resaltado el compromiso con el cuidado y defensa "de lo nuestro" porque Extremadura es una tierra "única" y "afortunada" en paisaje, recursos y biodiversidad y somos "privilegiados" por disfrutarla pero también se tiene el deber de cuidarla y defenderla, un "empeño" en el que agradece a los agentes del medio natural y del Seprona que, con su profesionalidad y entrega, garantizan que la caza y la pesca se desarrollan de manera ordenada, segura y sostenible.

Tras reafirmar la defensa de los cazadores, pescadores y la gente del campo que, con su esfuerzo diario, mantienen vivo el medio rural y contribuyen al desarrollo económico y social de la región, ha aseverado sobre los incendios de este verano en diferentes zonas del país, como Extremadura, que se han podido escuchar voces señalando a los cazadores y proponiendo la prohibición de la actividad y el mundo cinegéticos, "muchos" de ellos afectados por las consecuencias del fuego y que han estado en "primera línea" ayudando y apoyando en aras de minimizar los daños.

"Para este determinado sector, afortunadamente minoritario, la solución siempre es la misma, que es prohibir, tienen una manía con prohibir", cuando, según Gragera, "los cazadores sois quienes estáis sobre el terreno, colaborando con vuestro trabajo y contribuyendo a la conservación de nuestros montes", mientras en "algunos despachos" se elaboran prohibiciones y discursos que impiden y dificultan el desarrollo de una actividad que es "clave" para el equilibrio natural.

En este punto, ha recordado a quienes han trabajado con todos los medios materiales y personales disponibles para extinguir los incendios durante este verano y a todos los profesionales y voluntarios, a quienes ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento. Respecto a quienes se han visto afectados, ha mostrado "un mensaje de ánimo para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD

También ha tomado la palabra el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha puesto el acento en que la caza y la pesca aportan 10.000 millones de euros al PIB español y son actividades de un valor económico "imprescindible" para regiones como Extremadura y toda España, y en que Feciex es el "escaparate perfecto" para mostrar lo que representan ambos sectores, además de un espacio donde se fomenta el respeto por los animales y por la naturaleza y se demuestra que la caza responsable es una actividad sostenible y ética.

De igual modo y además de citar los puestos de trabajo que genera la caza, mayoritariamente en el medio rural, la generación de riqueza y su contribución a fijar la población, ha subrayado que es una herramienta "fundamental" para la gestión cinegética y la conservación de la biodiversidad y que los cazadores, a través de su labor, controlan las poblaciones de los animales o contribuyen a mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas.

"Por todos estos motivos, para este Gobierno la caza y la pesca son actividades que hay que proteger, cuidar e impulsar", ha ahondado el delegado, que ha hecho hincapié en que el Ejecutivo Central está comprometido con el sector cinegético, la naturaleza y la preservación del medio ambiente y apoya "con determinación" la caza y la pesca, que generan riqueza y contribuyen a la lucha contra la despoblación.

A su vez, la concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha mostrado su "ilusión", "entusiasmo" y agradecimiento a Gragera ante este nuevo cargo en el que sucede a Sol Giralt, nueva secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura y quien ha agradecido al alcalde la oportunidad que ha tenido de disfrutar de esta etapa en la Institución, cuyo potencial ha subrayado y ante lo que está "segura" de que Salgado va a conseguir realizar en la misma "grandes proyectos".