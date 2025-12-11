Los 890.985 extremeños del censo definitivo del 21D dispondrán de 13,8 millones de papeletas para votar en 1.400 mesas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y la secretaria general de la consejería, Inmaculada Núñez, en rueda de prensa sobre el proceso electoral del 21D - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El censo definitivo de las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre estará compuesto por 890.985 personas (551.372 de la provincia de Badajoz y 339.613 de la de Cáceres), que podrán elegir entre 21 candidaturas (11 en la circunscripción cacereña y 10 en la pacense).

En concreto, una vez superado el periodo de reclamaciones, el censo electoral de residentes en la comunidad está compuesto por 860.375 personas, y el de votantes extremeños que viven en el extranjero por 30.610 residentes en 102 países.

De este modo lo ha desgranado este jueves en rueda de prensa en Mérida la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha añadido que el escrutinio del voto de residentes en el extranjero tendrá lugar cuando se produce el escrutinio del voto general, es decir, el quinto día siguiente al de la votación y, por tanto, el 26 de diciembre.

Asimismo, los extremeños podrán ejercer su derecho al voto en 1.400 mesas electorales (904 en Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres); y los colegios electorales contarán con un total de 13.836.425 papeletas (8.245.350 en la provincia de Badajoz y 5.591.075 en la de Cáceres). También habrá 1.332.815 sobres.

En cuanto al suministro de papeletas realizado a las oficinas del censo de Badajoz y de Cáceres para el voto de residentes en el extranjero, el voto de residentes temporales y por correo se han suministrado 1.145.950 papeletas de votación. De ellas, 558.000 para la provincia de Badajoz (10 candidaturas) y 587.950 para la provincia de Cáceres (11 candidaturas).

