Abascal dice que no necesita que Guardiola le invite y le pide que no le haga sentirse extranjero en España

MIAJADAS (CÁCERES), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que no necesita que la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, le invite a Extremadura, al tiempo que le ha pedido respeto y que no le haga sentirse extranjero en España.

Abascal se ha referido así a las declaraciones de Guardiola en las tachó de turista a Abascal por su presencia en la región y, sobre las mismas, ha dicho que le resulta familiar esa referencia "con ánimo despectivo".

"Me resulta familiar, porque yo soy vasco y he visto cómo los separatistas vascos hablaban contra cualquier líder político, contra cualquier persona que no era de allí, que pretendía hablar allí. Y por lo tanto me produce un tufillo un poco preocupante", ha asegurado en declaraciones a los medios en Miajadas (Cáceres).

De este modo, ha replicado a Guardiola que "ningún español es un extranjero en España y ningún español es un turista en España", además de señalar que, "como vasco y como español", se siente en Extremadura como en su propia casa y que no necesita que la 'popular' le invite.

En este sentido, ha incidido en que ha sido un "auténtico placer" poder acompañar durante esta campaña y precampaña electoral al candidato en Extremadura, Óscar Fernández, con quien ha visitado pueblos y ciudades, además de considerar que es "muy bueno" que un líder político nacional venga a la comunidad extremeña para conocer sus problemas de mano de sus ciudadanos.

"Tengo la fortuna de poder ir por toda España y que no me saquen los colores diciendo lo mismo en cualquier región de España. Igual el problema que tiene la señora Guardiola es que no puede traer a su líder nacional porque el Partido Popular dice cosas distintas en función del territorio", ha dicho.

También ha insistido en que Guardiola no ha explicado por qué los presupuestos que Vox ha acordado en la Comunidad Valenciana con el PP "no valían para Extremadura", así como las medidas en favor del campo, las medidas fiscales o contra la inmigración masiva.

En su opinión, la candidata del PP tiene un "problema de soberbia" y debe pensar que Vox tiene el "deber de entregarle los votos gratis" o que la gente que ha confiado en dicho partido "se tiene que fastidiar porque Vox tiene la obligación por algún tipo de, no sabemos de derecho de pernada, entregarle los votos".

"Se ha equivocado, yo le pido que tenga menos soberbia, que respete a Vox, que respete a sus votantes y que por favor que no haga que ningún español se sienta extranjero en su propia patria", ha dicho.