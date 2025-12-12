Abascal pide a Feijóo que solicite su apoyo para el Pleno extraordinario y se comprometa a una moción de censura

El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una imagen de archivo - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MIAJADAS (CÁCERES), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le solicite su apoyo formal para la celebración de un Pleno extraordinario sobre la corrupción y que en dicha sesión el 'popular' se comprometa a presentar una moción de censura para "retratar al Gobierno y para retratar a los socios del Gobierno".

En este sentido, Abascal se ha mostrado "encantado" de apoyar la solicitud de un Pleno extraordinario para que se den explicaciones por la corrupción, pero le gustaría, ha dicho, que antes Feijóo solicitase formalmente ese apoyo y que diga que en ese pleno se va a comprometer a presentar una moción de censura "de manera definitiva".

"Vale ya de plenos extraordinarios, de marear la perdiz si no es para hacer lo que hay que hacer, que es presentar una moción de censura, intentar ganarla y convocar elecciones para devolver la voz a los españoles. A mí no me gusta que a los españoles se les confunda, se les engañe y que se den vueltas a asuntos que pueden no servir para nada", ha asegurado el líder de Vox en declaraciones a los medios en Miajadas (Cáceres).

Abascal ha recordado que Pedro Sánchez llegó al poder a través de una moción de censura defendida por José Luis Ábalos con las "banderas" de la lucha contra la corrupción y el feminismo, algo que en estos momentos pudiera parecer "un chiste".

De este modo, ha insistido en que él lleva años denunciando, la "mayor parte de las veces en solitario" e incluso con dos mociones de censura, que el Gobierno de España está ocupado por una "mafia corrupta que se había convertido en un peligro para las mujeres".

"Estamos viendo las noticias estos días en las que parece que quien no está robando en el gobierno es porque estaba acosando a las mujeres y estamos viendo las noticias en estos momentos, mientras se desarrolla esta comparecencia a los medios de comunicación, y la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía están registrando los ministerios y las administraciones públicas", ha dicho.

Para Abascal, esta situación es "absolutamente dantesca" y se está ante un "auténtico colapso de la mafia" que espera que no se convierta en un "colapso de las instituciones", y ha añadido que, en su opinión, se ha quedado "corto" en sus críticas.

"Los extremeños saben que han sido insultados por Sánchez colocando como candidato al que colocó a su hermano, igual que saben que si Sánchez está hoy en el poder es, entre otras cosas, gracias a la ayuda inestimable que recibió de María Guardiola, que se dedicó, como sigue haciendo a día de hoy, persistiendo en el error, a atacar a Vox en vez de señalar el peligro para la integridad de las mujeres o el peligro para el bolsillo de los españoles que representa el gobierno de Sánchez", ha dicho.

