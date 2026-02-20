El Abono Único puede usarse en los nuevos servicios Badajoz-Cáceres y otros trenes de Media Distancia de Renfe

Archivo - Tren de Renfe en una imagen de archivo - RENFE - Archivo

MÉRIDA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Abono Único en el transporte público permite a los usuarios viajar con tarifa plana en trenes de Renfe de Media Distancia, entre los que se incluyen las recién inauguradas conexiones de Altas Prestaciones entre Badajoz y Cáceres, cuyos horarios están diseñados para facilitar la movilidad diaria de trabajadores y estudiantes.

Esta medida que ha puesto en marcha el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible también tiene validez en Cercanías y en autobuses de titularidad estatal en todo el territorio nacional.

El Abono Único, que está operativo desde el pasado enero, es un título nominativo, personal e intransferible, para viajar de manera ilimitada durante 30 días a un precio de 60 euros (30 euros para menores de 26 años), una ventaja para los usuarios que se desplazan a diario entre diferentes municipios extremeños o nacionales.

Esta tarifa plana para moverse en transporte público por todo el país, a la que se unirán otros sistemas de transporte autonómicos y locales de forma gradual, se puede adquirir en la página web de Renfe, máquinas autoventas y canales de venta de Media Distancia y Cercanías.

Para su emisión es necesario facilitar el DNI o NIE, teléfono móvil y correo electrónico del usuario y, en el caso de los menores de 26 años, deben registrarse previamente en la web de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El Abono Único, como ha destacado Renfe en nota de presa, representa una herramienta para mejorar la vida cotidiana de la gente, además de una "nueva movilidad de transporte más limpia".

Cada usuario tendrá a su disposición todos los servicios de Media Distancia del país, que conectan todos los puntos de la geografía española, así como los núcleos de Cercanías.

En este sentido, las personas viajeras podrán combinar como quieran los trayectos en estos servicios públicos de Renfe y en autobuses de titularidad estatal.

Si se compra el Abono Único en Renfe y se quiere viajar en autobús, en el momento de la compra del abono se recibirá un código que se deberá introducir al comprar el viaje por carretera.

Gracias a este código, el billete de autobús no tendrá ningún coste adicional y lo mismo cuando se compra el Abono en un operador de autobús y se desea viajar también en tren.

Para viajar en trenes de Media Distancia es necesario adquirir el billete de tren desde los canales habituales de Renfe, asociando el código de tu Abono Único.

Por otra parte, y para viajar en Cercanías, con ese mismo código se puede recargar la tarjeta Renfe&tú en una máquina de autoventa o en la taquilla.

