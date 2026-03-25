Abre sus puertas en Almendralejo (Badajoz) el Salón del Vino y la Aceituna con más de 60 expositores

Autoridades en la inauguración de Vinac en Almendralejo - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Vino y la Aceituna (Vinac) ha abierto las puertas de su vigesimoquinta edición en Almendralejo (Badajoz) con la presencia de más de 60 expositores.

En el acto inaugural ha participado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, entre otras autoridades.

En su intervención, Mercedes Morán ha resaltado que el Salón del Vino y la Aceituna se trata de "un encuentro imprescindible y de gran calado" para estos sectores y ha recalcado que esta feria "no solo forma parte del calendario agroalimentario de Extremadura, sino que representa la identidad de toda una comarca".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha puesto en valor el "papel estratégico" de los sectores vitivinícola y oleícola como motores económicos, generadores de empleo y embajadores del territorio.

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