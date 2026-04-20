La adecuación para uso administrativo de la segunda y tercera planta del Hospital Provincial de Badajoz empezará en 2027

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, presenta el proyecto de la nueva actuación a realizar en El Hospital Centro Vivo. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de adecuación para uso administrativo de las plantas segunda y tercera del antiguo hospital provincial de San Sebastián, actual Hospital Centro Vivo de Badajoz, arrancarán a principios de 2027 con un plazo de ejecución de dos años y un presupuesto de 6,3 millones de euros.

El proyecto, presentado este lunes en un acto en el propio edificio por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, contempla la adecuación para uso administrativo propio de la institución provincial, para lo que respeta los elementos representativos e históricos, mientras que en el resto de compartimentaciones se realiza un vaciado completo que reduce las antiguas divisiones de su uso hospitalario, poniendo en valor los patios, que permiten organizar ambas plantas como elementos vertebradores y de interrelación con el resto del inmueble.

Así, en lugar del concepto de despacho cerrado se pasa a uno más abierto, con mamparas que cumplen los requisitos acústicos o frentes acristalados, junto a espacios de interconexión abiertos o colaborativos que pueden ser utilizados para reuniones informales, como ha ejemplificado la arquitecta encargada del proyecto, Beatriz Cáceres, quien ha especificado que estas segunda y tercera planta contarán con un acceso independiente, con un núcleo de comunicación vertical con escaleras y ascensor, que da a la calle Manuel Fernández Mejías.

El acto de presentación ha contado con la presencia de autoridades entre las que cabe destacar la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, y con la intervención también del jefe de servicio de Proyectos y Obras de la diputación, Juan José Hernández, quien ha sido el encargado de introducir esta actuación que, como ha indicado, permite poner en valor uno de los edificios más representativos de la ciudad y convertirlo en motor administrativo de la provincia.

Tras una serie de trabajos previos, en 2024 la diputación decide acometer las obras de adecuación al uso administrativo de la segunda y tercera planta del edificio, cuando el Servicio de Proyectos y Obras recibe en el encargo de redactar un pliego para la licitación del proyecto que sirviese de base para estas obras.

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